علوم الدار

«الإمارات لتقويم الأسنان» تنظم مؤتمرها السنوي الأول في دبي

«الإمارات لتقويم الأسنان» تنظم مؤتمرها السنوي الأول في دبي
19 أكتوبر 2025 02:27

دبي (وام)

نظمت جمعية تقويم الأسنان الإماراتية مؤتمرها السنوي الأول، الذي استمر يومين في دبي، بحضور أكثر من 420 طبيب تقويم أسنان من 35 دولة.
افتتحت المؤتمر الشيخة الدكتورة نورة القاسمي، رئيسة جمعية الإمارات الطبية، وتضمنت فعالياته 6 ورش عمل متخصصة حول علاج حالات الأسنان المعقدة. وسلط المؤتمر الضوء على محاور عدة، منها تقويم الأسنان الرقمي، والعلاج بالراصفات الشفافة، والعلاج باستخدام الغرسات، وعلاج حالات شق الشفة والحنك.
وأقيم بالتزامن مع المؤتمر معرض مصاحب، قدم آخر تقنيات تقويم الأسنان الرقمية والمعاصرة. وتم تكريم الأطباء مؤسسي جمعية الإمارات لتقويم الأسنان، التي تأسست سنة 2004 والذين ساهموا في الحصول على الاعتراف الدولي لها في عام 2005، واستضافة مؤتمرات عالمية عدة في الدولة.

