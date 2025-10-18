انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم

أبوظبي (وام)



يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، يصاحبها سقوط أمطار، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

والرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:23 والمد الثاني عند الساعة 00:05، والجزر الأول عند 18:17، والجزر الثاني عند الساعة 06:04، وبحر عُمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:09، والمد الثاني عند الساعة 21:02، والجزر الأول عند الساعة 14:42، والجزر الثاني عند الساعة 02:54.