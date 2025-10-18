شرطة أبوظبي تطلع وفداً من شرطة الشارقة على «المراقبة الإلكترونية»

أبوظبي (الاتحاد)



أطلعت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، وفداً من قسم المتابعة الشرطية بالإدارة العامة لوقاية وحماية المجتمع بشرطة الشارقة، على أفضل الممارسات المطبقة في مجال المراقبة الإلكترونية على فئة الفحص الدوري؛ وذلك في إطار الزيارات المتبادلة وجهود المقارنة المعيارية بين القيادات الشرطية على مستوى الدولة.

ورحب المقدم حمد سعيد المزروعي، مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بالإنابة، بالوفد الزائر، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الشرطية بين مختلف القيادات الشرطية في الدولة، واستعراض تجاربها المبتكرة في مجالات المراقبة الإلكترونية والتقنيات الذكية، مشيراً إلى أن مثل هذه الزيارات تسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير منظومة العمل الأمني.

وعرض المقدم الدكتور منصور أحمد الشحي رئيس قسم المتابعة، تجربة شرطة أبوظبي في تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية، والأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة المستخدمة في متابعة الفئة المشمولة بالفحص الدوري، وآلية تطوير الإجراءات الإدارية والفنية، بما يعزز كفاءة العمل، ويحقق الأهداف الأمنية والإنسانية.

وقام الوفد الزائر بجولة على غرفة العمليات للمراقبة، استمع خلالها إلى شرح عن نظام المراقبة الإلكترونية وآثاره الإيجابية في تعزيز الاستدامة الاجتماعية ودوره في الحفاظ على الترابط الأسري واستمرارية المحكومين بها في أعمالهم اليومية، كالعمل والتعلم ضمن نطاق محدد.

وثمن الوفد الزائر الإنجازات التطويرية والجهود الابتكارية التي حققتها شرطة أبوظبي، وعلى استعراضها المتميز للتجربة المتطورة في مجال المراقبة الإلكترونية، مؤكدين أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز التعاون ونشر ثقافة التميز المؤسسي، وتبادل الخبرات بين الأجهزة الشرطية بالدولة.