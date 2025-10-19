الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
محمد بن راشد: لغة الضاد ستبقى جزءاً لا يتجزأ من هوية أمتنا وروحها

19 أكتوبر 2025 13:17

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن لغة الضاد ستبقى جزءاً لا يتجزأ من هوية أمتنا وروحها ومستقبلها.


وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «نحتفي الخميس القادم بـ 32 مليون طالب من 132 ألف مدرسة شاركوا في الدورة التاسعة لأكبر مسابقة عالمية في القراءة.. تحدي القراءة العربي.

أثبت تدافع ملايين الطلاب العرب نحو قراءة خمسين كتاباً في كل عام أن الشَّغف بالمعرفة لا يمكن أن ينطفئ.. وأن القراءة طريقنا لاستعادة الحضارة.. وبأن لغة الضاد ستبقى جزءاً لا يتجزأ من هوية أمتنا وروحها ومستقبلها بإذن الله».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
تحدي القراءة العربي
