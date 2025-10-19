قتلى ومفقودون بعد غرق مهاجرين قبالة إيطاليا

توفي ثلاثة أشخاص واعتبر أكثر من عشرين آخرين في عداد المفقودين جراء غرق قوارب المهاجرين قبالة سواحل إيطاليا.

وقال نيكولا ديل أرتشيبريتي منسق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في إيطاليا، اليوم الأحد، إن قارب مهاجرين على متنه نحو 35 شخصا انقلب في وسط البحر الأبيض المتوسط مما أسفر عن وفاة امرأة وفقدان أكثر من عشرين آخرين.

وأضاف ديل أرتشيبريتي أن عملية الإنقاذ نفذها خفر السواحل الإيطالي قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، وشهدت العملية إنقاذ 11 مهاجرا بينهم أربعة أطفال دون ذويهم وانتشال جثة امرأة حامل.

ونقل الناجون والجثة إلى لامبيدوزا في حين لا يزال باقي الركاب في عداد المفقودين.

وقال ديل أرتشيبريتي إن القارب انقلب بعد يومين من إبحاره.

في حادثة أخرى، ذكرت وكالة أنباء (إيه.جي.آي) أن شرطة الضرائب الإيطالية عثرت، اليوم الأحد، على مهاجرين اثنين متوفيين و14 آخرين في حالة حرجة عندما اعترضت قاربا على متنه 85 شخصا.

وأضافت الوكالة أن الشرطة نقلت الجثتين ومن هم بحاجة للمساعدة العاجلة إلى وحدتين تابعتين لخفر السواحل على بعد 16 ميلا بحريا من ساحل لامبيدوزا قبل نقلهم إلى المستشفيات.

وقال ديل أرتشيبريتي، مستشهدا ببيانات من وكالات تابعة للأمم المتحدة، إن أكثر من 32700 مهاجر لقوا حتفهم في أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط منذ 2014، مضيفا أن التقديرات تشير إلى أن كل خمسة بينهم طفل.

وعلق فلافيو دي جياكومو، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، على خبر غرق القارب، على منصة "إكس أمس" أمس السبت، قائلا إن ما لا يقل عن 916 مهاجرا لقوا حتفهم في وسط البحر المتوسط حتى الآن خلال عام 2025.