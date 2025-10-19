الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مذكرة تفاهم بين شرطة دبي و«هيكفيجن» لرفع كفاءة الرصد الميداني

مذكرة تفاهم بين شرطة دبي و«هيكفيجن» لرفع كفاءة الرصد الميداني
20 أكتوبر 2025 02:15

دبي (الاتحاد)

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع شركة «هيكفيجن»، في إطار توطيد أواصر التعاون والتنسيق وتطوير الأنشطة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، ومن جانب شركة هيكفيجن، ليلنغ زونغ، الرئيس التنفيذي للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور عدد من الضباط والممثلين من كلا الجانبين.
وتتعاون شرطة دبي مع شركة هيكفيجن، في مجال التكامل التقني والتشغيلي، لتعزيز رفع كفاءة الرصد الميداني، وسرعة الاستجابة، وجودة البيانات، وفي مجال التدريب.
وتُعد هذه الاتفاقية جزءاً من توجهات شرطة دبي نحو تعزيز التحول الرقمي، واستثمار الذكاء الاصطناعي والحلول التقنية الحديثة في دعم الجهود الأمنية، وتحقيق مستويات عالية من الوقاية والسلامة العامة.

