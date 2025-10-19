الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

عبدالله المري يشيد بجاهزية «شرطة الموانئ»

عبدالله المري خلال زيارة مركز شرطة الموانئ (من المصدر)
20 أكتوبر 2025 02:15

دبي (الاتحاد)

وجَّه معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بإتاحة الفرصة لأفراد المجتمع للمشاركة في تأمين القطاع البحري خلال الفعاليات الكبرى، من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتمكينهم في مجالات الإنقاذ البحري والتعامل مع البلاغات، عبر فتح باب التطوع عبر القنوات الرسمية، مؤكداً أن هذا التوجه يعزّز من مفهوم الشراكة المجتمعية، ويزيد من كفاءة المنظومة الأمنية في الإمارة.
كما دشَّن معاليه الدوريات الشاطئية لمركز شرطة الموانئ، وذلك للتعامل مع بلاغات الشواطئ وتقديم الخدمات المختلفة للجمهور، إلى جانب إتاحة الفرصة للراغبين من طلبة المدارس للتدريب على الوسائل البحرية خلال فترة الصيف.
جاء ذلك، خلال تفقد معاليه لمركز شرطة الموانئ، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، يرافقه اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء عيد حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد ماجد السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد سعيد المدحاني، نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة التخصصية، والعميد الدكتور حسن سهيل، مدير مركز شرطة الموانئ، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.
واطلع معالي الفريق المري على الزوارق والدرّاجات المائية التابعة للمركز، ومدى جاهزيتها للتعامل مع مختلف البلاغات والمهام المرتبطة بعمليات الإنقاذ البحري. كما اطّلع على مؤشرات الأداء والنتائج المحققة خلال العام الماضي، والتي تضمنت تأمين أكثر من 100 فعالية وبطولة بحرية، موزعة على 12 منطقة اختصاص بحرية، و7 مناطق اختصاص برية، بما يعكس حجم الجهود المبذولة في تعزيز أمن وسلامة الشواطئ.

