خلفان المزروعي: التمر رمز ثقافي واجتماعي واقتصادي

إبراهيم سليم (الظفرة)



أكد خلفان مبارك المزروعي، مسؤول البرامج الثقافية في منطقة الظفرة بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أن مشاركة الدائرة في مهرجان ومزاد الظفرة للتمور تأتي ضمن اهتمامها بإحياء الموروث الثقافي والتراثي في المنطقة، وتعريف الأجيال بهذا المخزون التراثي الأصيل.

وجاءت المشاركة بعنوان «من اليداد للنضد»، وتركز على التراث الاجتماعي المرتبط بالمدبسة، سعياً لتعريف الجمهور بالموروث الثقافي الغني لمنطقة الظفرة.

وفيما يتعلق يالبرامج والأنشطة الموجهة للجيل الجديد لتعريفه بالثقافة الإماراتية وتراث المنطقة.. أكد مسؤول البرامج الثقافية والمشاركة المجتمعية في الظفرة، بدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، أنه تم تخصيص مساحة تعليمية تفاعلية للأطفال واليافعين تتضمن ورشاً مبسطة في عملية تخزين التمر وتنظيفه، وكتيباً تعليمياً حول المدبسة وأدواتها، واستخراج الدبس، وورشة حول صناعة الفخار. والهدف ربط الجيل الجديد بجذوره وتعزيز الفخر بالهوية الوطنية.

كما تناول المزروعي أبرز ما تم عرضه في الجناح، من مجسمات وعروض بصرية، وفيديوهات تعريفية بمواقع الظفرة الثقافية، مثل حصن الظفرة ومتحف دلما وكنيسة ودير صير بني ياس.. وكذلك منتجات الحرفيين المحليين من خلال العلامة التجارية حرف أبوظبي. وأكد أن جناح الدائرة استهدف جميع الفئات العمرية، وبالأخص الجيل الناشئ.

وأشار إلى توفير الدائرة عدداً من المتخصصين في مجالات عدة، منهم الحرفيون، والمرشدون السياحيون، لتقديم المحتوى والتعريف، والإجابة عن الاستفسارات من الجمهور، كما تم أيضاً استقطاب متطوعين من طلاب الكليات، وإشراكهم في المهام التطوعية والورش المجتمعية.

وأكد أن مهرجان ومزاد الظفرة للتمور في دورته الرابعة، أصبح محطة سنوية مهمة لتجمع المهتمين بالتراث والتمور خاصة، والإقبال الجماهيري يعكس اهتمام المجتمع بالتمر كرمز ثقافي واقتصادي واجتماعي في حياة أهل الظفرة.

وأكد أن دور المهرجانات التراثية والثقافية في الترويج السياحي لمنطقة الظفرة، يعد من الأشياء المهمة، إذ إن المهرجانات التراثية، مثل مهرجان الظفرة للتمور وغيره، تمثل ركيزة رئيسية في الترويج السياحي للمنطقة. كما أنها فرصة لتسليط الضوء على الهوية الثقافية والتراث غير المادي، وتنشط الحركة السياحية والاقتصادية في المنطقة.