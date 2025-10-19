مهرجان ومزاد الظفرة للتمور يتوج الفائزين

الظفرة (الاتحاد)



توجت اللجنة المنظمة لمهرجان ومزاد الظفرة للتمور الفائزين في مسابقات «نخبة الظفرة للتمور، بومعان، تغليف التمور من دون إضافات»، ضمن فعاليات الدورة الرابعة التي تستمر لغاية 26 أكتوبر الجاري في مدينة زايد بمنطقة الظفرة بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وتوج عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، مساء أمس، الفائزين بالمسابقات، بحضور محمد غانم المنصوري، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة، وعدد من المزارعين والمنتجين وعشاق المزاينات التراثية.

وأسفرت النتائج في مزاينة نخبة الظفرة للتمور عن ذهاب المركز الأول إلى ورثة عيسى فارس سعيد المزروعي، وجاء في المركز الثاني خليفة سهيل علي ربيع المزروعي، وفي المركز الثالث ورثة علي مبارك سلطان العرياني، وفي المركز الرابع سلطان سعيد محمد سلطان العرياني، وحل في المركز الخامس حميد سعيد محمد سلطان العرياني.

وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 10 جوائز للفائزين بمزاينة نخبة الظفرة بقيمة إجمالية 630 ألف درهم، يحصل منها الفائز الأول على 150 ألف درهم، والثاني على 125 ألفاً، والثالث على 100 ألف درهم.

وفي مسابقة تغليف التمور من دون إضافات، حلت في المركز الأول غبيشة عبدالله براك المزروعي، وفي المركز الثاني «واحة خنور للتمور»، والثالث سيف علي صابر المزروعي، والمركز الرابع ميثاء محمد سهيل علي المزروعي، وفي المركز الخامس فاخرة عوض المنصوري، وتم تخصيص عشر جوائز للفائزين بالمسابقة بقيمة إجمالية 215 ألف درهم؛ وتهدف مسابقة التغليف إلى تطوير وتثقيف المنتجين والمصنعين بأحدث وسائل التغليف، بما يراعي جودة المنتج وسلامته الصحية.





وأظهرت النتائج في مزاينة تمور بومعان، ذهاب المركز الأول إلى سلطان حمود سعيد سيف العرياني، وفي المركز الثاني فاطمة سعيد محمد العرياني، وفي المركز الثالث راشد حمد مصبح فارس الشامسي، ونال المركز الرابع ورثة خميس حموده العرياني، وكان المركز الخامس من نصيب سلطان سيف محمد العرياني، وخصصت اللجنة 10 جوائز للفائزين بمزاينة بومعان، بقيمة 280 ألف درهم، يحصل صاحب المركز الأول على 75 ألف درهم، والثاني على 50 ألفاً، والثالث على 40 ألفاً.

وفي مزاد التمور لليوم الثاني من المهرجان، بلغ إجمالي المبيعات أكثر من 244 ألف درهم، وبلغت كمية التمور المبيعة 3220 كيلوغراماً موزعة على 1073 صندوقاً من التمور الفاخرة، فيما كانت أغلى عملية بيع بقيمة 760 درهماً للصندوق الواحد من صنف نوادر.

وتسلم المهرجان، صباح أمس، مشاركات مسابقة مزاينة تمور الدباس، ومسابقة عسل السدر «الشوط المحلي»، فيما يتواصل مزاد التمور اليومي من الساعة الرابعة مساءً وحتى انتهاء المزايدات، إلى جانب فعاليات القرية المغربية، وعروض الفنون الشعبية، وفعاليات الطبخ وركن الأطفال، وغيرها من الفعاليات اللافتة.



«القرية المغربية» نافذة على التراث

تشارك المملكة المغربية في فعاليات مهرجان ومزاد الظفرة للتمور.

وتحل ضيف شرف على هذه الدورة من المهرجان في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمغرب وتبادل الخبرات في القطاعات الزراعية والتراثية.

وتمنح «القرية المغربية» زوار المهرجان تجربة فريدة للتعرف على ملامح من التراث المغربي بعاداته وتقاليده وفنونه، بالإضافة إلى كونها منفذاً للبيع المباشر للراغبين في اقتناء التمر المغربي.

وأكدت فاطمة منصفي، المنسق الإعلامي للقرية المغربية، أن القرية تمثل منصة تجمع المنتجين وتجار التمور؛ بهدف التعريف بالتمور المغربية وتسويقها، وإتاحة الفرصة لزوار المهرجان من مختلف الجنسيات لتجربة أصنافها المميزة.

وأشارت إلى أن القرية تعرض أجود أصناف التمور المغربية وخاصة تمور المجهول ذات الشهرة العالمية، إلى جانب مجموعة من المنتجات التقليدية، مثل الحلويات المغربية «كعب الغزال والفقاص والغريبة والسلو»، وزيت الأرجان، فضلاً عن ركن خاص لإعداد الشاي المغربي أمام الزوار بما يعكس قيم الضيافة والكرم في الثقافة المغربية.

كما تتضمن القرية عروضاً حية للفنون الشعبية المغربية، من بينها «العيساوة» و«الدقة المراكشية» التي تقدم عادة في المناسبات والاحتفالات.