«كهرباء الشارقة» تنجز شبكة كابلات بطول 28 كيلو متراً في مزيرعة

الشارقة (الاتحاد)



بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تواصل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، تنفيذ مشروع حيوي لإنارة طرق منطقة مزيرعة، حيث تم تركيب 568 عمود إنارة حالياً، وتم تمديد ما يقارب 28 كيلومتراً من الكابلات الكهربائية، وذلك وفق أعلى المعايير الفنية، مع اختيار أعمدة إنارة بمواصفات وأطوال مناسبة لطبيعة المنطقة، وتُقدّر التكلفة الإجمالية لأعمال الإنارة عند اكتمال المشروع بأكثر من 4.800.000 درهم.

وأوضح المهندس أحمد الباس، نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن المشروع يهدف إلى توفير إضاءة كافية للطرق الداخلية في منطقة مزيرعة، بما يُعزز السلامة والأمن لمستخدمي الطريق والمقيمين.



أفضل الخدمات

وأضاف المهندس الباس: أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة لتوفير أفضل الخدمات لجميع المناطق والمشاريع التطويرية في إمارة الشارقة، بهدف تعزيز الأمن والسلامة وإضفاء مظهر حضاري وجمالي على المنطقة. ونكثف جهودنا لاستكمال المشروع، بما يحقق بيئة أكثر أماناً وراحة لسكان المنطقة.