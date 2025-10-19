الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«كهرباء الشارقة» تنجز شبكة كابلات بطول 28 كيلو متراً في مزيرعة

المشروع يعزز السلامة والأمن لمستخدمي الطريق والمقيمين (من المصدر)
20 أكتوبر 2025 02:15

الشارقة (الاتحاد)

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تواصل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، تنفيذ مشروع حيوي لإنارة طرق منطقة مزيرعة، حيث تم تركيب 568 عمود إنارة حالياً، وتم تمديد ما يقارب 28 كيلومتراً من الكابلات الكهربائية، وذلك وفق أعلى المعايير الفنية، مع اختيار أعمدة إنارة بمواصفات وأطوال مناسبة لطبيعة المنطقة، وتُقدّر التكلفة الإجمالية لأعمال الإنارة عند اكتمال المشروع بأكثر من 4.800.000 درهم.
وأوضح المهندس أحمد الباس، نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن المشروع يهدف إلى توفير إضاءة كافية للطرق الداخلية في منطقة مزيرعة، بما يُعزز السلامة والأمن لمستخدمي الطريق والمقيمين.

أفضل الخدمات 
وأضاف المهندس الباس: أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة لتوفير أفضل الخدمات لجميع المناطق والمشاريع التطويرية في إمارة الشارقة، بهدف تعزيز الأمن والسلامة وإضفاء مظهر حضاري وجمالي على المنطقة. ونكثف جهودنا لاستكمال المشروع، بما يحقق بيئة أكثر أماناً وراحة لسكان المنطقة.

أخبار ذات صلة
«تنقل المستقبل» يختتم فعالياته مستقطباً 5 آلاف زائر
الوحدة والدحيل.. «طموح السابعة» في «النخبة الآسيوية»
كهرباء الشارقة
الشارقة
مزيرعة
سلطان بن محمد القاسمي
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
آخر الأخبار
جانب من زيارة البعثة الدولية المشرفة على المستشفى الأميركي للمستشفى الميداني الإماراتي (من المصدر)
الأخبار العالمية
«المستشفى الميداني الإماراتي» يستقبل بعثات إنسانية دولية في غزة
20 أكتوبر 2025
دمار تام في حي سكني بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
288 ألف أسرة مشردة بحاجة لإيواء عاجل في غزة
20 أكتوبر 2025
محمد اليماحي (وام)
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يدعو لحشد الجهود لإعادة إعمار غزة
20 أكتوبر 2025
مصر: ضرورة تضافر الجهود لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني
الأخبار العالمية
مصر: ضرورة تضافر الجهود لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني
20 أكتوبر 2025
تصاعد الدخان عقب غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يشن ضربات جوية جنوب غزة
20 أكتوبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©