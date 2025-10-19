«تنقل المستقبل» يختتم فعالياته مستقطباً 5 آلاف زائر

الشارقة (الاتحاد)



اختتمت أول أمس، فعاليات النسخة الأولى من معرض «تنقل المستقبل»، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والمتخصص في المركبات الكهربائية والذكية، والذي عقد برعاية من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، في مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 15 حتى 18 أكتوبر.

وحقق المعرض، الذي نظمه إكسبو الشارقة بشراكة مع شركة «إم آي إيه إيفنتس»، نجاحاً لافتاً، حيث استقطب أكثر من 5 آلاف زائر ونخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين وصنّاع القرار في الشركات، ومشغلي الأساطيل، وخبراء الصناعة والمبتكرين، مما رسّخ مكانة الحدث كمنصة رئيسية جمعت رواد القطاع تحت سقف واحد، وسلّط الضوء على مكانة إمارة الشارقة ودولة الإمارات في تبنّي حلول التنقل المستدام، انسجاماً مع التوجه الاستراتيجي نحو الاقتصاد الأخضر، وسعياً لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي تستهدف رفع نسبة المركبات الكهربائية إلى 50% من إجمالي المركبات في الدولة بحلول عام 2050، وذلك في إطار الجهود الحثيثة لخفض الانبعاثات من قطاع النقل.

واستعرضت كبريات الشركات الدولية الرائدة التي شاركت في المعرض أحدث تقنيات الجيل الجديد من المركبات الكهربائية والهجينة والابتكارات في مشاريع النقل الأخضر، حيث قدّم العارضون لزوّار الحدث عروضاً شاملة حول البنية التحتية الداعمة لهذا القطاع الحيوي، مثل محطات الشحن المتقدمة، ومكونات أنظمة القيادة الذكية، وحلول الطاقة المتجددة المتكاملة.

وتميزت أروقة المعرض، بتقديم مجموعة متميزة من التقنيات التي تستشرف مستقبل أنظمة القيادة الذكية، حيث سلّط الحدث الضوء على سيارة A2RL فورمولا-1 ذاتية القيادة، التي تُعد المركبة الرياضية الأكثر تطوراً في العالم، والتي تعمل بالكامل دون سائق، معتمدة على تقنيات متقدمة في الإدراك واتخاذ القرار والتحكم، وبسرعة تفوق 340 كيلومتراً في الساعة. وأشار سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن نجاح معرض «تنقل المستقبل»، يعزّز الاستراتيجية الاقتصادية لإمارة الشارقة التي تضع الابتكار والاستدامة في صميم أولوياتها، موضحاً أن النسخة الأولى من الحدث تجاوزت التوقعات، حيث استقطب أكثر من 5 آلاف زائر من صناع القرار والخبراء العالميين والجمهور.