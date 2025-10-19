أبوظبي تستضيف «روبوكب» للابتكار في الذكاء الاصطناعي

مريم بوخطامين (أبوظبي)



تنطلق في العاصمة أبوظبي في 10 نوفمبر المقبل، مسابقة كأس آسيا والمحيط الهادئ للروبوتات «روبوكب 2025»، الحدث العلمي العالمي الذي يهدف إلى تطوير تقنيات الروبوتات والذكاء الاصطناعي من خلال منافسات واقعية تحاكي تحديات العالم الحقيقي، بمشاركة مئات الفرق البحثية والطلابية من مختلف دول العالم.

وأكد الدكتور حمد الكركي، رئيس «روبوكب 2025»، أستاذ مشارك قسم الهندسة الميكانيكية والنووية في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أن الحدث الذي تستضيفه روبوكوب 2025 أبوظبي تحت عنوان (كأس آسيا والمحيط الهادئ للروبوتات «روبوكب 2025»)، يُعد من الأحداث المهمة، خاصة أنها تهدف إلى تطوير تقنيات الروبوتات والذكاء الاصطناعي من خلال منافسات واقعية تحاكي تحديات العالم الحقيقي، منوهاً بأن الفعالية سيشارك فيها مئات الفرق البحثية والطلابية من مختلف دول العالم.





وقال في تصريح لـ«الاتحاد»: إن فعالية «روبوكب» تعتبر مبادرة دولية تسعى إلى تطوير فريق من الروبوتات المشابهة للبشر قادر على منافسة أبطال العالم في كرة القدم بحلول عام 2050، حيث تمثل استضافة الإمارات للنسخة الثامنة من البطولة محطة بارزة في مسيرة الحدث العالمي، وفرصة لتعزيز موقع المنطقة في مجال التكنولوجيا والابتكار.

ونوه بأنه منذ انطلاقه قبل أكثر من 27 عاماً، تطور «روبوكب» من بطولة صغيرة لروبوتات كرة القدم إلى منظومة عالمية متعددة المسابقات تشمل الإنقاذ، والخدمات المنزلية، واللوجستيات، والتعليم. ومع كل دورة، ترتفع حدة التحديات التقنية، مما يحفّز الفرق المشاركة على تطوير الخوارزميات وأجهزة الاستشعار وأنظمة التحكم.



فئات متنوعة

وتابع: «منافسات هذا العام تضم فئات عدة، أبرزها: كرة القدم للروبوتات، الإنقاذ والاستجابة للكوارث، المساعدة المنزلية والخدمية، أنظمة الأتمتة الذكية، إلى جانب الفئات التعليمية للمدارس والجامعات. وسيشهد الحدث لأول مرة مباريات «5 ضد 5» لروبوتات كرة القدم البشرية، في نقلة نوعية تعكس مستوى التطور الذي حققته البطولة.

وأوضح أن البطولة تشكّل منصة اختبار عملية لتقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، حيث يتم تطوير حلول متقدمة في مجالات الرؤية الحاسوبية، التعلم الآلي، التحكم بالحركة، والتنسيق الجماعي بين الروبوتات، كما تمنح استضافة الإمارات للحدث فرصة لطلبتها وباحثيها للمشاركة المباشرة والتعاون مع خبراء عالميين.



ابتكارات مستقبلية

وبيّن الدكتور الكركي أن الدورات السابقة للبطولة ضمّت ابتكارات عديدة في التنقل الذاتي، وتجنب العوائق، والتعرف إلى الأشخاص والأجسام، إضافة إلى التعلم المعزّز الذي طُبِّق لاحقاً.



تبادل معرفي

ولفت الدكتور الكركي إلى أن الحدث سيُتيح للمهندسين والطلاب من مختلف أنحاء العالم التفاعل المباشر عبر ورش عمل ومحاضرات وجلسات نقاشية، مما يسهم في توسيع شبكة التعاون الأكاديمي والبحثي وبناء شراكات مستقبلية. وأوضح أن من أبرز التحديات التي ستواجه الفرق المشاركة: تطوير روبوتات مستقلة قادرة على العمل في بيئات غير متوقعة، إدارة الطاقة بكفاءة، واتخاذ القرارات في الزمن الحقيقي مع ضمان التنسيق بين روبوتات عدة، مضيفاً: «روبوكب» تسعى إلى توسيع نطاق المسابقات في المستقبل لتشمل تطبيقات جديدة مثل الروبوتات الزراعية والطبية، والأنظمة الجوية المستقلة، مع التركيز على الاستدامة والطاقة المتجددة والروبوتات التعاونية في البيئات الصناعية والخدمية.