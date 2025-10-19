الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الدولة تشارك في أعمال اللجنة الفنية لمجلس وزراء الإسكان العرب بالقاهرة

سلطان العرياني وجانب من الوفود المشاركة في أعمال اللجنة (وام)
20 أكتوبر 2025 02:15

القاهرة (وام)

تشارك دولة الإمارات في الاجتماع الـ71 للجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب الذي انطلقت أعماله أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويستمر ثلاثة أيام، تمهيداً لاجتماع المكتب التنفيذي للمجلس المقرر عقده الأربعاء المقبل.
يمثل الدولة في الاجتماع المهندس سلطان محمد العرياني، مدير إدارة طلبات الإسكان ببرنامج الشيخ زايد للإسكان في وزارة الطاقة والبنية التحتية.
ويبحث الاجتماع عدداً من الملفات المحورية، أبرزها إعادة تأهيل المدن المتأثرة بالنزاعات، والأراضي العربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، ومواجهة آثار الكوارث الطبيعية، إضافة إلى التحضير لمؤتمر الإسكان العربي المقبل، والمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية.
كما يتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتطوير قاعدة بيانات عربية موحدة لقطاع الإسكان.

أخبار ذات صلة
«المستشفى الميداني الإماراتي» يستقبل بعثات إنسانية دولية في غزة
«الاتحاد».. 56 عاماً من المسؤولية والطموح
الإمارات
القاهرة
جامعة الدول العربية
رنامج الشيخ زايد للإسكان
وزارة الطاقة والبنية التحتية
آخر الأخبار
جانب من زيارة البعثة الدولية المشرفة على المستشفى الأميركي للمستشفى الميداني الإماراتي (من المصدر)
الأخبار العالمية
«المستشفى الميداني الإماراتي» يستقبل بعثات إنسانية دولية في غزة
20 أكتوبر 2025
دمار تام في حي سكني بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
288 ألف أسرة مشردة بحاجة لإيواء عاجل في غزة
20 أكتوبر 2025
محمد اليماحي (وام)
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يدعو لحشد الجهود لإعادة إعمار غزة
20 أكتوبر 2025
مصر: ضرورة تضافر الجهود لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني
الأخبار العالمية
مصر: ضرورة تضافر الجهود لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني
20 أكتوبر 2025
تصاعد الدخان عقب غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يشن ضربات جوية جنوب غزة
20 أكتوبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©