افتتاح وقف «موظفي حكومة دبي 2» لطباعة المصحف بمساهمة 4000 موظف

دبي (الاتحاد)



أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي افتتاح وقف «موظفي حكومة دبي 2»، الذي يعود ريعه على طباعة المصحف الشريف وتوزيعه داخل وخارج الدولة، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف التابع لدبي للإعلام.

وجاء افتتاح الوقف بحضور كل من معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والمهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وعبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعلي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّرفي دبي، وعدد من كوادر المؤسسة. وشارك في هذا المشروع أكثر من 4.000 موظف في نحو 44 جهة حكومية في دبي، أسهموا في تمويل الوقف دعماً لمبادرة طباعة المصحف الشريف.

وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، إن مبادرة «وقف موظفي حكومة دبي» هي انعكاس حقيقي لقيم المجتمع الإماراتي الذي يقوم على التكاتف والتعاضد والعطاء.