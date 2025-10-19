غرفة أبوظبي تعزّز حضور الشركات الوطنية في «أبوظبي للأغذية»

أبوظبي (الاتحاد)



تشارك غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في فعاليات الدورة الرابعة لمعرض أبوظبي الدولي للأغذية 2025، الذي يُقام في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر، ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء. ويُقام الأسبوع العالمي للغذاء في نسخته الثانية تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وتنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وتأتي هذه المشاركة؛ بهدف دعم وتمكين الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والدولية، وتعزيز جهود الغرفة لرفع مستوى تنافسية إمارة أبوظبي مركزاً إقليمياً رائداً في الصناعات الغذائية والزراعة الحديثة، وتأكيداً على التزامها بدعم استراتيجيات الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

وتسعى «الغرفة»، من خلال مشاركتها، إلى تمكين روّاد الأعمال والمستثمرين من التواصل المباشر مع كافة الشركات والجهات الناشطة في سلاسل القيمة المضافة لقطاع الأغذية والمشروبات، وتسهيل عقد الشراكات التجارية التي تدعم توسّع الأعمال الإماراتية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وبهذه المناسبة، قال شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب: «تُجسّد مشاركة الغرفة في هذا الحدث الدولي التزامها الراسخ بتمكين القطاع الخاص الوطني، وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري في المجالات الحيوية المرتبطة بالزراعة، بما يعزّز مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً للابتكار والاستدامة في منظومة الأمن الغذائي».

وأضاف: «تحرص غرفة أبوظبي على تعزيز حضور الشركات الوطنية في المعارض المتخصصة، وتوفير منصات فاعلة تُمكّنها من التواصل مع الشركاء والمشترين في الأسواق العالمية. وتُعد مشاركتنا في معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2025 فرصة لتعزيز الابتكار الزراعي ودعم الحلول المستدامة التي تُسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني».

ويضم جناح غرفة أبوظبي نخبة من الشركات الوطنية التي تمثل نماذج ناجحة في توظيف الابتكار والتقنيات الزراعية المتقدمة، من بينها شركات متخصصة في الزراعة العضوية والمائية وإنتاج الأغذية المحلية المستدامة، إلى جانب شركات تقنية تعمل على تطوير حلول رقمية تربط بين المنتجين والموردين عبر أنظمة ذكية متكاملة.