ميرال تسجل أرقاماً قياسية في عدد الزيارات إلى جزيرتَي ياس والسعديات خلال موسم صيف 2025

أعلنت ميرال تسجيل كل من جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في دولة الإمارات، وجزيرة السعديات، الوجهة المميزة ذات الشواطئ الخلابة والفنادق الفاخرة والمؤسسات الثقافية المرموقة، أرقاماً قياسية في عدد الزيارات خلال موسم الصيف. وأسهم هذا الأداء في تعزيز مكانتهما كخيارَين رئيسيَين للعائلات والزوّار القادمين من مختلف أنحاء العالم، حيث حقَّقت جزيرة ياس زيادة في عدد الزيارات بنسبة 15%، وشهدت جزيرة السعديات زيادة بنسبة 14% في عدد زيارات تجاربها الثقافية والفندقية خلال الصيف.

وحقَّقت مدن ياس الترفيهية زيادة بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغ النمو ذروته في أغسطس بنسبة 16%، وارتفع عدد الزيارات الدولية إلى مدن ياس الترفيهية بنسبة 50% على أساس سنوي، مع مساهمات بارزة من الأسواق الرئيسية، حيث ارتفعت الزيارات من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 31%، ومن الصين بنسبة 31%، ومن روسيا بنسبة 86%، ومن المملكة المتحدة بنسبة 47%.

أمّا جزيرة السعديات فقد شهدت خلال موسم الصيف نمواً في أعداد الزيارات إلى معالمها الثقافية بنسبة 14% تزامناً مع افتتاح وجهتها السياحية الأحدث «تيم لاب فينومينا أبوظبي» في إبريل 2025، التي أثبتت منذ انطلاقها قدرتها على استقطاب الزوّار، وتقديم تجربة فنية غامرة تجاوزت توقعاتهم.

وشهد قطاع الضيافة في الجزيرتين أداءً لافتاً انعكس في مؤشرات إشغال قوية، حيث سجَّلت فنادق جزيرة ياس معدل إشغال بلغ 85% وارتفع إلى 90% في شهر أغسطس 2025، وسجَّل فندق وارنر براذرز أبوظبي أعلى متوسط لسعر الغرفة اليومية بلغ 1,470 درهم في أغسطس 2025. وفي المقابل، حقَّقت فنادق ومنتجعات جزيرة السعديات نسبة إشغال بلغت 66% خلال الصيف، مع متوسط سعر يومي للغرف وصل إلى نحو 1,000 درهم.

وقال الدكتور محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال: «شكَّل هذا الصيف موسماً استثنائياً، ما يؤكِّد الزخم المتواصل الذي تحقِّقه أبوظبي، حيث شهدت المعالم والمرافق الترفيهية المختلفة على جزيرة ياس الترفيهية نمواً ملحوظاً، إلى جانب تزايد الإقبال على المعالم الثقافية في جزيرة السعديات، فضلاً عن النجاح الكبير الذي حقَّقه (تيم لاب فينومينا أبوظبي) منذ افتتاحه. لا شكَّ أنَّ هذه المؤشرات تعكس قوة أبوظبي وتنوُّع ما تقدِّمه من تجارب ترفيهية وثقافية، وتؤكِّد جاذبيتها المتنامية لدى الزوّار من مختلف أنحاء العالم، ما يعزِّز من مكانتها وجهةً سياحيةً عالمية».

وشهدت ياس مارينا وواجهة ياس باي ووترفرونت البحرية ارتفاعاً في عدد الزيارات بنسبة ‎27% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.

وبوصول معدلات إشغال فنادق جزيرة ياس إلى مستويات قياسية هذا الصيف، فقد سجَّل برنامج الفنادق الشريكة المجاورة لجزيرة ياس، الذي أُطلِق في عام 2024، نمواً لافتاً بنسبة 67%. ويعكس هذا الأداء قوة العروض المتكاملة التي تقدِّمها جزيرة ياس، ودورها الرئيسي في دعم مسيرة السياحة في أبوظبي. ومن خلال توسيع نطاق الاستفادة من نجاح الجزيرة وتعزيز التعاون مع الفنادق المجاورة في العاصمة، لم يقتصر أثر البرنامج على زيادة القدرة الاستيعابية للزوّار، بل امتدَّ ليعزِّز سلسلة القيمة السياحية بأكملها، ويؤكِّد مكانة جزيرة ياس كمحرك رئيسي لنمو قطاعَي الضيافة والسياحة في الإمارة.

وحقَّقت باقة «الدخول المجاني للأطفال» الشهيرة في جزيرة ياس نمواً لافتاً بنسبة 31% خلال عام 2025. وأسهم هذا النجاح، إلى جانب التزام الوجهة المستمر بتطوير عروضها الصيفية، في تحقيق زيادة ملحوظة في أعداد زيارات القادمين من الأسواق الرئيسية، وفي مقدِّمتها دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة والهند وروسيا.

وتعكس هذه النتائج المتميِّزة خلال موسم الصيف مكانة جزيرتَي ياس والسعديات كوجهتين رائدتين في العالم في مجالات الترفيه والفخامة، مع استمرار قدرتهما على استقطاب الزوّار من مختلف أنحاء العالم.