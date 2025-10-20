الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

11 مليون درهم حجم مشاريع هيئة الأعمال الخيرية العالمية في مصر خلال 9 أشهر

11 مليون درهم حجم مشاريع هيئة الأعمال الخيرية العالمية في مصر خلال 9 أشهر
20 أكتوبر 2025 13:45

قال الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، إن الهيئة نفّذت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2025، مشاريع خيرية وتنموية في جمهورية مصر العربية تقارب قيمتها 11 مليون درهم، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التنمية المجتمعية وتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجاً.

وأوضح، في تصريح له في مستهل الزيارة الميدانية الحالية لوفد الهيئة إلى مصر، أن هذه المشاريع تأتي امتداداً لجهود الإمارات الإنسانية المستمرة، وتعكس حرص الهيئة على تقديم الدعم النوعي والمستدام الذي يسهم في تمكين المجتمعات وتحسين الظروف المعيشية للمحتاجين.

وأضاف أن الهدف من الزيارة تنفيذ وتفقد 42 مشروعاً خيرياً وإنسانياً جديداً في عدد من المحافظات المصرية، تشمل بناء المساجد، وإنشاء محطات مياه، وتشييد منازل للأسر المحتاجة والأيتام، إلى جانب تنفيذ مبادرات صحية وإنسانية متنوعة تخدم الفئات الضعيفة في المجتمع.

أخبار ذات صلة
مصر: ضرورة الالتزام باتفاق وقف الحرب في غزة
وزارة الرياضة المصرية تُحيل إدارة الإسماعيلي للنيابة العامة

وأكد أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة الهيئة لتعزيز حضورها الميداني في الدول الشقيقة، ومتابعة سير العمل في المشاريع التنموية المنفذة، بما يعكس التزامها برؤية دولة الإمارات ورسالتها في مدّ يد العون للمحتاجين، وترسيخ قيم العطاء والإنسانية.

وأشار إلى حرص الهيئة على أن تكون جميع مشاريعها ذات أثر مستدام ينعكس إيجاباً على حياة الأفراد والمجتمعات، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي جعلت من العمل الإنساني نهجاً ثابتاً وسلوكاً مؤسسياً متجذراً في وجدان أبناء الوطن.

وذكر أن وفد الهيئة سيعقد خلال الزيارة عدداً من اللقاءات مع شركاء العمل الإنساني في مصر لتوقيع مذكرات تفاهم جديدة في مجالات التعليم والصحة وتنمية القرى الريفية، مؤكداً أن الهيئة ماضية في توسيع نطاق مشاريعها الإغاثية والتنموية في الدول الشقيقة والصديقة، بما يرسّخ مكانة دولة الإمارات عاصمة عالمية للخير والعطاء.

المصدر: وام
مصر
هيئة الأعمال الخيرية العالمية
آخر الأخبار
ديمبلي يعود لقائمة سان جيرمان في دوري الأبطال
الرياضة
ديمبلي يعود لقائمة سان جيرمان في دوري الأبطال
اليوم 18:25
«الأولمبي الآسيوي»: «ألعاب البحرين» حدث استثنائي بمشاركة 4 آلاف رياضي
الرياضة
«الأولمبي الآسيوي»: «ألعاب البحرين» حدث استثنائي بمشاركة 4 آلاف رياضي
اليوم 18:00
رئيس الدولة ورئيس وزراء سلوفاكيا يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء سلوفاكيا يبحثان علاقات البلدين
اليوم 17:51
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
الأخبار العالمية
مصر: ضرورة الالتزام باتفاق وقف الحرب في غزة
اليوم 17:31
«الريشة» يعتمد بعثة «آسيوية الشباب»
الرياضة
«الريشة» يعتمد بعثة «آسيوية الشباب»
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©