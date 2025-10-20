الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة يهنئ ملك المغرب بالفوز بكأس العالم لكرة القدم للشباب 2025

20 أكتوبر 2025 15:11

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، جلالة الملك محمد السادس وشعب المغرب الشقيق بالفوز بكأس العالم لكرة القدم للشباب 2025.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة إكس:"أهنئ أخي جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي الشقيق بالفوز بكأس العالم لكرة القدم للشباب 2025. إنجاز رياضي كبير يبعث على الفخر ويضاف إلى سجل الإنجازات الرياضية المغربية والعربية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المغرب
رئيس الدولة
كأس العالم للشباب
