الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامع الشيخ زايد الكبير يطلق تجربة «ضياء – عالم من نور» التفاعلية

جامع الشيخ زايد الكبير يطلق تجربة «ضياء – عالم من نور» التفاعلية
20 أكتوبر 2025 15:31

تقدِّم «قبة السلام» في جامع الشيخ زايد الكبير تجربة «ضياء – عالم من نور» التفاعلية ضمن متحف «نور وسلام»، التي تمزج بين الفن والتقنية، وتستلهم رسالتها من أصالة القيم الإماراتية.

وتشكِّل تجربة «ضياء» إضافة نوعية إلى مجموعة التجارب الثقافية التي يحتضنها المركز، وتُقدَّم بأسلوب سردي بصري يُفعّل الحواس المتعددة، ويعتمد تقنية العرض الدائري بزاوية 360 درجة، لينقل الزائر في رحلة آسرة عبر مؤثرات ضوئية وصوتية ولمسية، تشمل محاكاة عناصر الرياح والضوء والصوت في مشاهد جذّابة.

تتجلّى البراعة التقنية والفنية في تفاصيل تجربة «ضياء»، من خلال استخدام أكثر من مليار ونصف المليار وحدة إضاءة لتشكيل المشاهد، حيث تطلَّب تصميم مشهد جامع الشيخ زايد الكبير وحده 1,483,815,000 وحدة إضاءة. ويمثِّل مشهد شجرة الغاف أحد أبرز مشاهد التجربة؛ لأنَّ هذه الشجرة رمز وطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، لارتباطها الوثيق بتاريخ الدولة وأبنائها الذين طالما اجتمعوا تحت ظلالها لتقيهم حر الصحراء، لتمثِّل بذلك رمزاً للقيم المتأصّلة في مجتمع دولة الإمارات وعلى رأسها التسامح، واستُخدِمَت في تصميم مشهد شجرة الغاف 166,315,000 وحدة، ما يجعل من التجربة إنجازاً تقنياً غير مسبوق على مستوى المنطقة.

أخبار ذات صلة
انطلاق «تديكس البطين» لأول مرة في أبوظبي
هاجر البلوشي.. توثِّق الموروث على «البورسلين»

وتنطلق الرحلة من فضاء تغمره نجوم السماء، ثمَّ تهبط برفق على أرض دولة الإمارات، حيث يتنقّل الزائر بين الواحات الخضراء، والجبال الشامخة، وسواحلها الهادئة، وصحرائها الذهبية، وصولاً إلى التحف المعمارية لجامع الشيخ زايد الكبير. ويجسِّد كلُّ مشهد جانباً من الهُوية الإماراتية، ويعكس رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، في جعل هذا الصرح ملتقى للثقافات ومنارة للتسامح والسلام.

تتجاوز تجربة «ضياء» كونها عرضاً بصرياً، فهي مساحة تأملية تدعو الزوّار للتأمل في «النور» كقيمة رمزية وروحية تتجاوز دلالاته الفيزيائية، وتفتح آفاقاً رحبة لتأمُّل المعاني والقيم الإنسانية العميقة. وتُعَدُّ التجربة وجهة مناسبة لجميع الفئات العمرية، بما تحمله من أبعاد جمالية وثقافية وتفاعلية.

زيارة تجربة «ضياء – عالم من نور» متاحة يومياً على مدى الأسبوع من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة العاشرة مساءً.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جامع الشيخ زايد الكبير
التراث الإماراتي
آخر الأخبار
ديمبلي يعود لقائمة سان جيرمان في دوري الأبطال
الرياضة
ديمبلي يعود لقائمة سان جيرمان في دوري الأبطال
اليوم 18:25
«الأولمبي الآسيوي»: «ألعاب البحرين» حدث استثنائي بمشاركة 4 آلاف رياضي
الرياضة
«الأولمبي الآسيوي»: «ألعاب البحرين» حدث استثنائي بمشاركة 4 آلاف رياضي
اليوم 18:00
رئيس الدولة ورئيس وزراء سلوفاكيا يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء سلوفاكيا يبحثان علاقات البلدين
اليوم 17:51
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
الأخبار العالمية
مصر: ضرورة الالتزام باتفاق وقف الحرب في غزة
اليوم 17:31
«الريشة» يعتمد بعثة «آسيوية الشباب»
الرياضة
«الريشة» يعتمد بعثة «آسيوية الشباب»
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©