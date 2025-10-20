الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"قضاء أبوظبي" تحقق إنجازات رقمية رائدة في النصف الأول

"قضاء أبوظبي" تحقق إنجازات رقمية رائدة في النصف الأول
20 أكتوبر 2025 16:16

عززت دائرة القضاء- أبوظبي، جهودها نحو التحول الرقمي في الخدمات العدلية بإنجاز أكثر من 47 ألف معاملة للكاتب العدل العام، وما يزيد على 10 آلاف معاملة للكاتب العدل الخاص، إلى جانب 27 ألفاً و525 معاملة توثيق، فيما بلغ عدد معاملات عقود الزواج المنجزة 3 آلاف و47 معاملة، وذلك خلال النصف الأول من عام 2025.

تعكس هذه الأرقام، التوسع المستمر في تقديم خدمات رقمية متكاملة تسهل على المتعاملين إجراء معاملاتهم عن بُعد بسهولة ويسر، من خلال اعتماد أحدث الحلول التقنية وتقديم خدمات استباقية تضمن سرعة الإنجاز، بما يواكب التحول نحو بيئة عدلية ذكية ومتطورة.

المصدر: وام
قضاء أبوظبي
التحول الرقمي
