لجنة بـ"الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن الحركة المرورية

ناقشت "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى" في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم (الاثنين) برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري، رئيس اللجنة، موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية بحضور ممثلي وزارة الطاقة والبنية التحتية.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ومن جانب وزارة الطاقة والبنية التحتية، المهندس يوسف عبدالله ال علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع مشاريع البنيه التحتية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات والتحديات المتعلقة بتعزيز السلامة المرورية وتسهيل انسيابية الحركة على الطرق، وأهمية الاستثمار في التقنيات الذكية لمراقبة وتحليل حركة المرور، إلى جانب التعاون والتنسيق بين الوزارة والجهات المحلية المعنية بتنظيم المرور.

وتم التطرق إلى برامج التوعية النفسية والثقافية المرورية لمستخدمي الطرق، ومدى مواءمة التشريعات الحالية مع متطلبات النقل الذكي والتطورات التقنية.

وتناقش اللجنة الموضوع ضمن ثلاثة محاور رئيسية تشمل تطوير استراتيجيات البنية التحتية الذكية لضمان انسيابية الحركة المرورية، والتوعية بالصحة النفسية والاجتماعية لمستخدمي الطرق، وفعالية التشريعات في الحد من الحوادث والازدحام المروري.