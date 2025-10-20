الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ولي عهد الفجيرة يكرّم المتميزين ضمن برنامج المتسوق السري لحكومة الفجيرة  2024

ولي عهد الفجيرة يكرّم المتميزين ضمن برنامج المتسوق السري لحكومة الفجيرة  2024
20 أكتوبر 2025 19:41

كرّم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الجهات الحكومية والموظفين المتميزين المشاركين في برنامج المتسوق السري لحكومة الفجيرة، الدورة السابعة 2024، بحضور سعادة اللواء محمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة رئيس البرنامج.

وأكّد سموّه، دور برنامج المتسوق السرّي في رفع كفاءة العمل الحكومي وتطوير جودة الخدمات، منوّهاً سموّه إلى اهتمام حكومة الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالتطوير المؤسسي ورفع جودة الأداء لدى العاملين في مؤسسات إمارة الفجيرة، ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين.

وأسفرت نتائج الدورة السابعة للبرنامج عن تحقيق نسب تحسّن إيجابية في الأداء العام للجهات الحكومية مقارنة بعام 2023، بما يعكس الجهود المبذولة في تطوير الخدمات وتعزيز تجربة المتعاملين.

يأتي البرنامج تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الذي أطلق البرنامج في عام 2015 بمرسوم سامٍ، بهدف رفع جودة الخدمات الحكومية وتحفيز ثقافة التميز المؤسسي عبر تقييم تجربة المتعاملين وفق معايير دقيقة تشمل الزيارات الميدانية والمكالمات الهاتفية والمواقع الإلكترونية والخدمات الذكية.

وكرّم سموّه، الجهات والموظفين الذين حققوا أفضل النتائج في مؤشرات الأداء المختلفة، مُشيداً ببرنامج المتسوق السري ودوره في التطوير والتحسين في المستوى الحكومي بإمارة الفجيرة ونوه إلى أن النتائج التي تحققت هذا العام تعكس التزام الجهات الحكومية بتعزيز تجربة المتعاملين وتحقيق مستويات متقدمة من الكفاءة وجودة الخدمات.

حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والعقيد الدكتور خالد عبدالله الوعل الظنحاني، المشرف العام على البرنامج، إلى جانب مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة.

المصدر: وام
ولي عهد الفجيرة
محمد بن حمد الشرقي
تكريم
المتسوق السري
حكومة الفجيرة
