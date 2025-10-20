الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

محمد بن راشد يهنئ ملك المغرب بالفوز بكأس العالم لكرة القدم للشباب

20 أكتوبر 2025 20:19

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة والشعب المغربي الشقيق بالفوز بكأس العالم لكرة القدم للشباب.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «نهنئ الشعب المغربي الشقيق.. ونهنئ جلالة الملك محمد السادس.. ونهنئ كافة الشباب في الوطن العربي بفوز منتخب الشباب المغربي بكأس العالم للشباب». 
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «فوز مستحق.. وفرحة عربية.. وأمل يتجدد بكأس العالم لكرة القدم أن يكون عربياً في المستقبل القريب بإذن الله».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
