الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
حمدان بن زايد يزور مهرجان ومزاد الظفرة للتمور

حمدان بن زايد يزور مهرجان ومزاد الظفرة للتمور
20 أكتوبر 2025 22:34

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مهرجان ومزاد الظفرة للتمور الذي يقام تحت رعاية سموه.
وقال سموه، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «زرنا مهرجان ومزاد الظفرة للتمور، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بالموروث الزراعي، وتنمية صناعة التمور وتشجيع المنتجين على تطوير إنتاجهم، كما يُعد منصة لتبادل الخبرات حول أساليب الزراعة الحديثة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامته».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن زايد
مهرجان ومزاد الظفرة للتمور
