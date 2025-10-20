الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«حملة الإمارات نظيفة» تنطلق 6 ديسمبر

«حملة الإمارات نظيفة» تنطلق 6 ديسمبر
21 أكتوبر 2025 01:58

دبي (وام) 

تنظم مجموعة عمل الإمارات للبيئة النسخة الـ24 من حملتها السنوية «الإمارات نظيفة»، تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة في الفترة من 6 إلى 16 ديسمبر المقبل، بمشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع، من أسر ومدارس ومؤسسات حكومية وخاصة وأفراد.
وأوضحت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن الحملة تنطلق في 6 ديسمبر بدبي، لتتواصل في الفجيرة يوم 8 ديسمبر، ثم في الشارقة يوم 10 ديسمبر، وعجمان يوم 11 ديسمبر، وأم القيوين يوم 13 ديسمبر، ورأس الخيمة يوم 15 ديسمبر، لتختتم فعالياتها في العاصمة أبوظبي يوم 16 ديسمبر.
وأكدت أن الحملة تمثل دعوة مفتوحة لكل أفراد ومؤسسات الدولة للعمل معاً من أجل إحداث تأثير إيجابي مستدام، وبناء ثقافة بيئية راسخة تشجع على إعادة التدوير والحد من النفايات وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يدعم الجهود الوطنية للحفاظ على الموارد الطبيعية.

الإمارات
الإمارات للبيئة
وزارة التغير المناخي والبيئة
