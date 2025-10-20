الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«دستورية الوطني» تناقش سياسة الحكومة حول سلامة وانسيابية الحركة المرورية

خلال اجتماع اللجنة (من المصدر)
21 أكتوبر 2025 01:57

دبي (الاتحاد)

ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الاثنين، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري، رئيس اللجنة، موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، بحضور ممثلي وزارة الطاقة والبنية التحتية.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وحضر من وزارة الطاقة والبنية التحتية، والمهندس يوسف عبدالله آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع مشاريع البنيه التحتية.
وجرى، خلال الاجتماع، مناقشة عدد من المقترحات والتحديات المتعلقة بتعزيز السلامة المرورية، وتسهيل انسيابية الحركة على الطرق، وأهمية الاستثمار في التقنيات الذكية لمراقبة، وتحليل حركة المرور، إلى جانب التعاون والتنسيق بين الوزارة والجهات المحلية المعنية بتنظيم المرور، كما تم التطرق إلى برامج التوعية النفسية والثقافية المرورية لمستخدمي الطرق، ومدى مواءمة التشريعات الحالية مع متطلبات النقل الذكي والتطورات التقنية.
وتناقش اللجنة الموضوع ضمن ثلاثة محاور رئيسية، تشمل: تطوير استراتيجيات البنية التحتية الذكية لضمان انسيابية الحركة المرورية، والتوعية بالصحة النفسية والاجتماعية لمستخدمي الطرق، وفعالية التشريعات في الحد من الحوادث والازدحام المروري.

