الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تعاون بين «أمانة الوطنية لمواجهة غسل الأموال» وجامعة برمنجهام بدبي

تعاون بين «أمانة الوطنية لمواجهة غسل الأموال» وجامعة برمنجهام بدبي
21 أكتوبر 2025 01:57

أبوظبي (وام)

أعلنت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، أمس، توقيع اتفاقية تعاون أكاديمي مع جامعة برمنجهام - فرع دبي، لتطوير برامج تعليمية وتدريبية متخصصة تسهم في بناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الجرائم المالية.
وتجسّد المبادرة رؤية الأمانة العامة في ترسيخ مكانة الإمارات كإحدى الدول الرائدة عالمياً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنسجم مع أهداف الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024- 2027، بما يعزز تكامل الجهود الوطنية مع أفضل الممارسات الأكاديمية العالمية، ويرفع من قدرات الدولة في مواجهة التحديات المالية المستجدة والمعقدة، وترسيخ التزامها بالمعايير الدولية، والمساهمة في استدامة أمنها الاقتصادي والمالي.
وقال حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، إن الاستثمار في رأس المال البشري، هو الأساس لبناء منظومة وطنية فعّالة وقادرة على مكافحة الجرائم المالية، مؤكداً أنه يتم من خلال هذه الشراكة العمل على تطوير برامج تعليمية عالية الجودة تواكب التطورات العالمية وتعزز قدرة الكوادر الوطنية على مواجهة التحديات الناشئة، خصوصاً في ظل التحولات التقنية المتسارعة في مجالات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي.
وأوضح، أن بناء كفاءات وطنية متخصصة تمتلك المعرفة العميقة والجاهزية المهنية تعد من الأهداف الرئيسة للاستراتيجية الوطنية 2024-2027، مؤكداً أن الشراكة مع جامعة برمنجهام تمثل خطوة محورية نحو إعداد جيل من المهنيين المؤهلين تقنياً القادرين على حماية نزاهة النظام المالي.

