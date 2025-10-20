الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الأمن السيبراني» يتعاون مع «أمازون ويب سيرفيسز» و«كراود سترايك» و«&e»

محمد الكويتي وممثلو الشركات الأطراف خلال إطلاق البرنامج (وام)
21 أكتوبر 2025 01:57

دبي (وام) 

أطلق مجلس الأمن السيبراني بالتعاون مع كل من «أمازون ويب سيرفيسز»، وشركة كراود سترايك ومجموعة &e برنامج «مسرّع الشركات الناشئة للأمن السيبراني AWS/CTIB»؛ بهدف تعزيز الابتكارات في مجال الأمن السيبراني المُصنّعة في الإمارات.
 يهدف البرنامج الحكومي الطموح الذي يمتد لسنوات عدة إلى تسريع نمو أكثر من 500 شركة ناشئة في مجال الأمن السيبراني، من خلال تمكينها من الوصول الحصري إلى رؤوس أموال إقليمية وخبرات التقنية العالمية.
ويعزز البرنامج الرائد الرؤية التي وضعها مكتب الإمارات للابتكار في تكنولوجيا الأمن السيبراني (UAE CTIB) في مايو 2025، ما يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الأمن السيبراني في الدولة، ويهدف من خلال الإرشاد الفردي المكثف والدعم الشخصي، إلى تزويد الشركات الناشئة بالموارد التقنية والتوجيه لتطوير حلول للتهديدات السيبرانية العالمية الناشئة.
  وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: «يُمثل برنامج AWS/CTIB لتسريع نمو الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني، حجر الأساس في الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لدولة الإمارات، وركيزة أساسية لالتزامنا الراسخ بتعزيز ريادة الدولة». وأضاف أن «هذا البرنامج يُمثل خطوةً حاسمةً في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً رائداً للابتكار»، وقال «إن هذه الخطوة تأتي في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة لتعزيز مكانتنا الريادية على خريطة التحول الرقمي العالمية». 

أخبار ذات صلة
الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري حول تحولات الطاقة لمجموعة العشرين بجنوب أفريقيا
17.1 أدنى درجة حرارة سجلت في الإمارات
مجلس الأمن السيبراني
الأمن السيبراني
الإمارات
آخر الأخبار
ذهبية وبرونزية للإمارات في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر
الرياضة
ذهبية وبرونزية للإمارات في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر
اليوم 14:13
العين يبحث عن تعزيز الصدارة الخليجية أمام القادسية
الرياضة
العين يبحث عن تعزيز الصدارة الخليجية أمام القادسية
اليوم 14:00
صورة موضوعية
الذكاء الاصطناعي
مذيعة بريطانية مولدة بالذكاء الاصطناعي تقدم وثائقياً جديداً
اليوم 13:59
انتخاب ممثل الإمارات الدائم لدى «الإيكاو» نائباً لرئيس مجلس المنظمة
اقتصاد
انتخاب ممثل الإمارات الدائم لدى «الإيكاو» نائباً لرئيس مجلس المنظمة
اليوم 13:47
ماكلروي يعود للمشاركة في «دبي إنفيتيشنال للجولف»
الرياضة
ماكلروي يعود للمشاركة في «دبي إنفيتيشنال للجولف»
اليوم 13:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©