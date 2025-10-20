«الأمن السيبراني» يتعاون مع «أمازون ويب سيرفيسز» و«كراود سترايك» و«&e»

دبي (وام)



أطلق مجلس الأمن السيبراني بالتعاون مع كل من «أمازون ويب سيرفيسز»، وشركة كراود سترايك ومجموعة &e برنامج «مسرّع الشركات الناشئة للأمن السيبراني AWS/CTIB»؛ بهدف تعزيز الابتكارات في مجال الأمن السيبراني المُصنّعة في الإمارات.

يهدف البرنامج الحكومي الطموح الذي يمتد لسنوات عدة إلى تسريع نمو أكثر من 500 شركة ناشئة في مجال الأمن السيبراني، من خلال تمكينها من الوصول الحصري إلى رؤوس أموال إقليمية وخبرات التقنية العالمية.

ويعزز البرنامج الرائد الرؤية التي وضعها مكتب الإمارات للابتكار في تكنولوجيا الأمن السيبراني (UAE CTIB) في مايو 2025، ما يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الأمن السيبراني في الدولة، ويهدف من خلال الإرشاد الفردي المكثف والدعم الشخصي، إلى تزويد الشركات الناشئة بالموارد التقنية والتوجيه لتطوير حلول للتهديدات السيبرانية العالمية الناشئة.

وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: «يُمثل برنامج AWS/CTIB لتسريع نمو الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني، حجر الأساس في الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لدولة الإمارات، وركيزة أساسية لالتزامنا الراسخ بتعزيز ريادة الدولة». وأضاف أن «هذا البرنامج يُمثل خطوةً حاسمةً في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً رائداً للابتكار»، وقال «إن هذه الخطوة تأتي في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة لتعزيز مكانتنا الريادية على خريطة التحول الرقمي العالمية».