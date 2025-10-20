«SAT» يعزز الجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية الحديثة

جمعة النعيمي (أبوظبي)



أطلقت شرطة أبوظبي نظام التدريب المنهجي «SAT» كمنظومة تدريبية استراتيجية، تهدف إلى رفع كفاءة المنتسبين وتعزيز جاهزيتهم لمواجهة التحديات الأمنية الحديثة. ويستند النظام إلى 6 مراحل مترابطة: التحليل، والتطوير، والتصميم، والتنفيذ، والتقييم الداخلي، والتقييم الخارجي، والتي تطبَّق عبر عدد من الوحدات التنظيمية على مستوى المؤسسة لضمان التنسيق الإداري المتكامل، وإشراك الجهات المعنية ذات الاختصاص في العمليات، من خلال توفير الدعم الإداري والاستشاري للمراحل من قبل قسم التدريب المنهجي في إدارة التدريب، لضمان التوافق في العمليات وضبط جودة النظام.

وقالت المقدّم وجدان علي المطيري، رئيسة قسم التدريب المنهجي بإدارة التدريب في قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، والتي تناولت نظام التدريب المنهجي «SAT»: إن النظام يأتي في إطار السعي نحو التميز المؤسسي والاستعداد للمستقبل.

وأضافت: هذا النظام مستوحى من نظام القوات المسلحة الإماراتية، وتم تخصيصه وإعادة تصميمه ليتلاءم مع متطلبات البيئة الشرطية من خلال استحداث مراحل إضافية على المراحل المعتمدة عامة، ويهدف هذا النظام إلى ضمان أن يكون التدريب فعّالاً وذا صلة مباشرة بالوظائف الميدانية، ويحقق التوازن بين الموارد المتاحة والنتائج المتوقعة.

وتابعت: تتضمن مراحل هذا النظام: التحليل: ويشمل تحديد المهارات والمعارف المطلوبة لكل وظيفة بدقة، والتطوير: «تحويل نتائج التحليل إلى أهداف تدريبية قابلة للقياس»، والتصميم: «إعداد البرامج والمناهج التدريبية وخطط الدروس».

ويتضمن تنفيذ الدورات التدريبية والبرامج، بما يتواءم مع متطلبات النظام من حيث الإعداد والتنفيذ والتقديرات والقياس والإشراف. والتقييم الداخلي: «قياس مدى تحقيق المتدربين للأهداف التدريبية»، والتقييم الخارجي: للتأكد من جاهزية المنتسبين لأداء المهمات الوظيفية بكفاءة.

وأشارت المقدم وجدان المطيري إلى أن هذا النظام يستهدف 80% من الوظائف الحيوية في «شرطة أبوظبي». وبعد إطلاق الحزمة الأولى من الدورات التدريبية لهذا النظام، والتي تم تنفيذها وإدارتها من خلال إطلاق الدليل الاسترشادي للنظام «معتمد كملكية فكرية في عام 2024»، أظهرت النتائج الأولية تحسّناً في الأداء العام بنسبة 45% في المجالات الأمنية والشرطية، والتي شملت سرعة الاستجابة، ومعالجة مسارح الجريمة، وكتابة التقارير.



تميّز وتوسّع

أوضحت المقدم وجدان المطيري، أن النظام يتميز بدمج التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والمحاكاة الواقعية، مشيرة إلى أن قسم التدريب المنهجي في الإدارة طوّر نظاماً متكاملاً يستخدم الذكاء الاصطناعي في التحليل الوظيفي وتصميم المحتوى التدريبي، وذلك لضمان توافق النتائج مع الواقع العملي وارتباطاتها بالأهداف المؤسسية. وأكدت أن هذا النظام ارتبط ارتباطاً وثيقاً بنظام إدارة الجودة:9001 ISO، ويتضمن آليات حوكمة صارمة تضمن دقة وفعالية كل مرحلة تدريبية، مضيفة: ويتولى القسم مسؤولية تطبيق وتحديث جميع السياسات والمستندات ذات العلاقة، والتي تم توحيدها وتوثيقها ضمن الدليل الاسترشادي لنظام التدريب المنهجي في شرطة أبوظبي.

وذكرت أن شرطة أبوظبي تعمل حالياً على توسيع النظام ليشمل برامج قيادة مستقبلية، وتسعى لاعتماد النموذج من 2340 منتسباً من قبل هيئات دولية، ما يعزّز مكانتها كمركز معتمد لتطوير القيادات الأمنية على المستوى المحلي والدولي. كما أن هذا النظام أثبت أنه نموذج رائد في تطوير الكفاءات الشرطية ومرجع إقليمي في تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية وفق أفضل الممارسات العالمية.