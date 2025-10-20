الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

1700 طالب يشاركون في مسابقة «الشيخ راشد بن محمد للقرآن الكريم»

1700 طالب يشاركون في مسابقة «الشيخ راشد بن محمد للقرآن الكريم»
21 أكتوبر 2025 01:57

دبي (الاتحاد)

في إطار التعاون المثمر بين دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وتحت مظلة مبادرة «غِراس الخير»، تشهد الدورة الثانية من مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم إقبالاً متزايداً من طلبة مدارس دبي، حيث بلغ عدد المسجلين حتى تاريخه 1700 طالب وطالبة من 45 مدرسة حكومية وخاصة، ما يعكس المكانة الرفيعة التي تحتلها المسابقة في قلوب الناشئة وأولياء الأمور، وحرص المجتمع التعليمي على ترسيخ القيم القرآنية في نفوس الطلبة. وأعلنت الدائرة تمديد فترة التسجيل حتى العاشر من نوفمبر 2025. وأكد عبدالله أبوبكر باصلعة، مسؤول المسابقة، أن الإقبال الكبير الذي تشهده المسابقة هذا العام يعكس عمق ارتباط المجتمع الإماراتي بالقرآن الكريم، ونجاح النسخة الأولى في تحفيز الطلبة وأولياء الأمور على المشاركة الفاعلة.

أخبار ذات صلة
ماكلروي يعود للمشاركة في «دبي إنفيتيشنال للجولف»
إنقاذ سائقة تعطّل مثبت سرعة مركبتها
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
دبي
هيئة المعرفة والتنمية البشرية
القرآن الكريم
آخر الأخبار
ذهبية وبرونزية للإمارات في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر
الرياضة
ذهبية وبرونزية للإمارات في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر
اليوم 14:13
العين يبحث عن تعزيز الصدارة الخليجية أمام القادسية
الرياضة
العين يبحث عن تعزيز الصدارة الخليجية أمام القادسية
اليوم 14:00
صورة موضوعية
الذكاء الاصطناعي
مذيعة بريطانية مولدة بالذكاء الاصطناعي تقدم وثائقياً جديداً
اليوم 13:59
انتخاب ممثل الإمارات الدائم لدى «الإيكاو» نائباً لرئيس مجلس المنظمة
اقتصاد
انتخاب ممثل الإمارات الدائم لدى «الإيكاو» نائباً لرئيس مجلس المنظمة
اليوم 13:47
ماكلروي يعود للمشاركة في «دبي إنفيتيشنال للجولف»
الرياضة
ماكلروي يعود للمشاركة في «دبي إنفيتيشنال للجولف»
اليوم 13:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©