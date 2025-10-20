1700 طالب يشاركون في مسابقة «الشيخ راشد بن محمد للقرآن الكريم»

دبي (الاتحاد)



في إطار التعاون المثمر بين دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وتحت مظلة مبادرة «غِراس الخير»، تشهد الدورة الثانية من مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم إقبالاً متزايداً من طلبة مدارس دبي، حيث بلغ عدد المسجلين حتى تاريخه 1700 طالب وطالبة من 45 مدرسة حكومية وخاصة، ما يعكس المكانة الرفيعة التي تحتلها المسابقة في قلوب الناشئة وأولياء الأمور، وحرص المجتمع التعليمي على ترسيخ القيم القرآنية في نفوس الطلبة. وأعلنت الدائرة تمديد فترة التسجيل حتى العاشر من نوفمبر 2025. وأكد عبدالله أبوبكر باصلعة، مسؤول المسابقة، أن الإقبال الكبير الذي تشهده المسابقة هذا العام يعكس عمق ارتباط المجتمع الإماراتي بالقرآن الكريم، ونجاح النسخة الأولى في تحفيز الطلبة وأولياء الأمور على المشاركة الفاعلة.