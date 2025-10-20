الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«البعثات الدراسية» يُنظم لقاء تعريفياً افتراضياً للطلبة المواطنين

جمعة الرميثي وعبدالله الشبلي والمشاركون خلال الاجتماع (وام)
21 أكتوبر 2025 01:57

أبوظبي (وام)

نظّم «مكتب البعثات الدراسية»، لقاءً تعريفياً افتراضياً للطلبة المواطنين المُتميّزين علمياً في الصف الثاني عشر، حضره 5144 طالباً وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة.
ويأتي اللقاء التعريفي في إطار جهود المكتب لتعريف الطلبة، بشروط «بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المُتميّزين علميا»، و«برنامج المنح الداخلية» و«بعثة العلوم الإكتوارية»، بالإضافة إلى توعيتهم بمُتطلّبات التقديم داخل الدولة وخارجها.
حضر اللقاء، جمعة عتيق الرميثي، مدير مكتب البعثات الدراسية، والدكتور عبدالله الشبلي، مدير إدارة شؤون الطلبة، إلى جانب عدد من مُمثّلي مكتب البعثات الدراسية ومعهد الإمارات المالي.
وأكد جمعة عتيق الرميثي في كلمته الترحيبية، حرص القيادة الرشيدة على النهوض بالتعليم وتعزيز دوره ومكانته، داعيا الطلبة إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق أعلى الدرجات العلمية، بما يعود بالخير على الوطن ومسيرته التنموية.
وتم عرض فيلم وثائقي حول رؤية المكتب ورسالته وإنجازاته وأهدافه خلال اللقاء، كما تم تقديم نبذة تعريفية حول البعثات الدراسية المُقدّمة وأهدافها ومزاياها وشروط الحصول عليها، ومجموعة من النصائح والإرشادات الموجّهة إلى الطلبة لمساعدتهم على تحقيق التميّز الأكاديمي، كما تمّ التركيز على الابتعاث إلى دول شرق آسيا، وحثّ الطلبة على استكشاف الفرص في هذه الدول.

الستجيل مفتوح
 باب التسجيل في البعثات الخارجية وبرنامج المنح الدراسية مفتوح، خلال الفترة من 12 أكتوبر إلى 12 نوفمبر 2025، عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للمكتب www.sco.ae.

