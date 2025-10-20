الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الأرشيف والمكتبة الوطنية يشارك في اجتماع مديري المراكز الوطنية بباريس

21 أكتوبر 2025 01:57

باريس (وام)

شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية، في الاجتماع السنوي الخمسين لمديري المراكز الوطنية لنظام الترقيم المعياري الموحد للدوريات (ISSN)، الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في خطوة تمهّد لإطلاق خدمات مركز الإمارات للترقيم الدولي الموحّد للدوريات قريباً جداً، وتعزيز دوره في ضبط الإنتاج الفكري في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف المشاركة إلى الإسهام في التعريف بالنتاج الثقافي والمعرفي الوطني، وتمكين الباحثين والمهتمين وجمهور المستفيدين من الوصول إلى محتوى الدوريات الإماراتية، بما يحقق الفائدة العلمية والثقافية المنشودة. كما شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في المؤتمر الذي عُقد بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيس المركز الدولي لنظام الترقيم المعياري الموحد للدوريات. وشارك وفد الأرشيف والمكتبة الوطنية كذلك في عدد من ورش العمل الفنية والتقنية المتخصّصة بنشاطات المركز الدولي (ISSN). 

