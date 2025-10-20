الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الإمارات تشارك في اجتماع لجنة الدستور الغذائي لإقليم الشرق الأدنى

وفد الدولة والمشاركون في صورة جماعية (من المصدر)
21 أكتوبر 2025 01:58

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت موزة سهيل المهيري، نائب المدير العام للشؤون التنظيمية والإدارية، رئيس اللجنة الوطنية الإماراتية للدستور الغذائي، رئيس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، في اجتماع لجنة الدستور الغذائي لإقليم الشرق الأدنى في دورته الثانية عشرة، والذي استضافته سلطنة عُمان بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. 
حضر الاجتماع أعضاء إقليم الشرق الأدنى، إلى جانب بعض المراقبين الدوليين والخبراء من الجهات العلمية الدولية وممثلين عن القطاع الخاص.
كما شارك وفد الدولة في ورشتي عمل تم تنظيمهما على هامش الاجتماع. تناولت الورشة الأولى موضوع «تعزيز أنظمة الرقابة على الأغذية لدعم التجارة الإقليمية في الأغذية وتعزيز حماية الصحة العامة»، حيث تم عرض إنجازات دولة الإمارات من مشاريع ومبادرات متعلقة بتطوير نظم الرقابة الوطنية.
وتناولت الورشة الثانية موضوع «الأغذية والمكونات الجديدة في الشرق الأدنى».

الإمارات
منظمة الأغذية والزراعة
منظمة الصحة العالمية
القطاع الخاص
