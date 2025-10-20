«أثر+» يدعم ريادة الإمارات في الأعمال الاجتماعية

أبوظبي (الاتحاد)



انسجاماً مع مستهدفات الحملة الوطنية «الإمارات: عاصمة الشركات الناشئة في العالم»، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات تحت إشراف وزارة السياحة والاقتصاد، تواصل هيئة المساهمات المجتمعية جهودها في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً إقليميةً رائدةً في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية، من خلال مركز أثر+ (أثر بلس) الذي تم إطلاقه خلال عام 2025.

يعد «أثر+» أول مركز متخصص بتسريع الأثر الاجتماعي في أبوظبي، ويندرج ضمن مبادرة «من المجتمع للمجتمع» التي أطلقتها الهيئة لتعزيز المشاركة المجتمعية بالتزامن مع عام المجتمع، يجمع المركز الشركات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام ضمن منظومة متكاملة للتعاون وريادة الأعمال الاجتماعية، بما تعكس رؤية الهيئة في ترسيخ ثقافة العطاء والمشاركة وتحقيق التقدم المجتمعي.

يندرج «أثر+» كأحد المبادرات المجتمعية التابعة لهيئة معاً ويتم تمويله بمساهمات مجتمعية، وقد تم تصميمه لتمكين الجهات ذات الأثر الاجتماعي من النمو والازدهار. ويهدف إلى دعم الشركات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام في توسيع نطاق مهامها وتعزيز أثرها الإيجابي في جميع أنحاء أبوظبي، عبر توفير مساحات عمل مخصصة، والتوجيه والإرشاد وبرامج مخصصة. ويعتبر المركز خطوة استراتيجية ضمن جهود الهيئة لتمكين القطاع الثالث وتعزيز ريادة الأعمال الاجتماعية، وترسيخ منظومة متكاملة لدعم هذا القطاع، استكمالاً لحاضنة معاً الاجتماعية التي تم إطلاقها في عام 2019.

ويتضمن برنامج عمل المركز مبادرات نوعية مثل «هاكاثون أثر+» الذي يتيح للطلبة والمهتمين اختبار حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية، إلى جانب برامج متخصصة في ريادة الأعمال الاجتماعية.

وفي إطار مشاركته في معرض «إكسباند نورث ستار» ضمن فعاليات جيتكس، استعرض المركز الخدمات المقدمة للشركات الاجتماعية وتسليط الضوء على ريادة الأعمال الاجتماعية، شارك في المعرض 12 شركة اجتماعية مصنفة لاستعراض أعمالهم ومشاريعهم وخدماتهم، بالإضافة إلى مسابقة «تحدي الأثر الاجتماعي»، حيث قدمت 108 شركات في التحدي، وتم عرض 8 شركات خلال المعرض، حيث أتاح المعرض للجهات المشاركة فرصة فريدة لاستعراض نماذج أعمالها والحصول على الدعم المالي وإمكانية الوصول إلى خدمات «أثر+».

وقال سالم علي الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «منذ تأسيس هيئة المساهمات المجتمعية – معاً في عام 2019، أصبحت أولوية عملنا دعم الشركات الناشئة التي تقدم نماذج أعمال قادرة على إحداث أثر ملموس في المجتمعات، حيث تصدّرت هذه الشركات مشهد التنمية المجتمعية».



القطاع الثالث

منذ إطلاقه في مايو الماضي، نجح «أثر+» في بناء مجتمع يضم 27 عضواً ضمن برامجه، ودعم 33 جهة من القطاع الثالث، إلى جانب إطلاق 3 برامج فعالة، وتوفير أكثر من 36 ساعة تدريبية، بمشاركة 32 خبيراً. كما يتعاون «أثر +» مع 10 مزوّدي خدمات و5 شركاء استراتيجيين لدعم المنظومة المتنامية للشركات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام في أبوظبي.