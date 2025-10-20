«فخر الوطن»: قمّة مستقبل الرعاية الصحية منصة عالمية لتبادل الخبرات

أبوظبي (الاتحاد)



أشاد مكتب «فخر الوطن» باستضافة دبي للدورة الثالثة من «قمّة مستقبل الرعاية الصحية 2025»، والتي تشكّل منصة عالمية رائدة لتبادل الرؤى والخبرات حول الاتجاهات الحديثة التي تُسهم في تطوير منظومات الرعاية الصحية، وفرصة مهمة لإبراز مُساهمات أبطال الخطوط الأمامية الذين يُشكّلون العمود الفقري للخدمات الصحية في الدولة، ويعكسون أسمى قيم التضحية والعطاء الإنساني في سبيل حماية المجتمع وتعزيز جودة الحياة.

وأوضح المكتب أن القمّة تمثل المنصة المثالية لاستعراض أبرز الحلول المُبتكرة للتحدّيات الصحية الراهنة، من خلال مناقشة سبل الوقاية من الأمراض، ودمج التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والطب عن بُعد في منظومة الرعاية الصحية، بما يُسهم في الارتقاء بكفاءة الخدمات، وتحسين تجربة المرضى، وضمان استدامة الأنظمة الصحية في مواجهة المتغيرات المستقبلية.