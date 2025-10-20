محمد بن سعود: الاستثمار في الإنسان ركيزة لمسيرة التنمية المستدامة

رأس الخيمة (وام)



استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، في مجلس ند الحبّي، وفد برنامج «قيادات حكومة الإمارات» دفعة عام 2025، برئاسة محمد الشرهان، مدير القمة العالمية للحكومات، مدير إدارة القيادات الحكومية والمواهب، وذلك ضمن زيارة ميدانية تهدف إلى تعزيز التواصل بين الكفاءات الوطنية والقيادات الحكومية في الدولة.

ورحب سمو ولي عهد رأس الخيمة بأعضاء الوفد، مشيداً بجهود البرنامج.

وأكد سموه أن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية المستدامة التي تنتهجها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وخلال اللقاء، استمع سموه إلى عرض حول محاور برنامج «قيادات حكومة الإمارات».

حضر اللقاء، الشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، وأحمد يوسف بن درويش النعيمي، مدير عام مراكز السعادة في حكومة رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين.