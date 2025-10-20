الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد الشرقي يطّلع على نتائج جائزة الفجيرة للأداء الحكومي المتميز

محمد الشرقي يطّلع على نتائج جائزة الفجيرة للأداء الحكومي المتميز
21 أكتوبر 2025 01:57

الفجيرة (وام)

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، مجلس أمناء برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، واطّلع على نتائج جائزة الفجيرة للأداء الحكومي المتميز 2023.
وأكّد سموّه، أهمية الجائزة في تحفيز المؤسسات والأفراد في حكومة الفجيرة على تطوير جودة الأداء، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، مشيراً إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي ومبادراته التي تسهم بشكل مباشر في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي في إمارة الفجيرة، وتمكين الكوادر الوطنية من أفضل أدوات العمل المؤسسي، والمساهمة في تعزيز ركائز النهضة والتنمية الشاملة في الإمارة، والدولة. ضمّت الجائزة مشاركة 21 جهة حكومية، و7 جوائز مؤسسية، و8 فئات ضمن أوسمة الفجيرة للتميز، و132 مرشّحاً لأوسمة الفجيرة للتميز.
وتوجّه مجلس أمناء برنامج الفجيرة للتميز الحكومي إلى سمو ولي عهد الفجيرة بالشكر والتقدير لدعمه الدائم ومتابعته لنتائج الجائزة.
حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

