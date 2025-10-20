الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سلطان بن أحمد القاسمي: الارتقاء بمنظومة العمل الإعلامي في الإمارة

سلطان بن أحمد القاسمي خلال ترؤسه الاجتماع (وام)
21 أكتوبر 2025 01:57

الشارقة (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، الاجتماع الدوري للمجلس، الذي عُقد في حديقة بحيص الجيولوجية.
 ووجه سموه، في مستهل الاجتماع، الشكر والتقدير للجهات المنضوية تحت مظلة مجلس الشارقة للإعلام على جهودها المتواصلة في تطوير العمل الإعلامي في الإمارة، مشيداً بما حققته المؤسسات الإعلامية من إنجازات تعكس رؤية الإمارة في الارتقاء بالمحتوى والرسالة الإعلامية الهادفة.
 تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والمقترحات التطويرية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة العمل الإعلامي، وتوحيد الجهود بين الجهات الإعلامية في الإمارة، لضمان التكامل، وتبادل الخبرات، وتعزيز الهوية الاتصالية للإمارة.
 وتناول الاجتماع عرض المسودة الأولى للسياسة الإعلامية لإمارة الشارقة، والحوكمة والمعايير الإعلامية الخاصة بالمحتوى، والتي تسعى من خلاله إلى تنظيم بيئة العمل الإعلامي في الإمارة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمصداقية في الطرح الإعلامي، وتحسين جودة المخرجات الإعلامية، إضافة إلى تعزيز الهوية الوطنية والثقافية للإمارة، وتمكين المؤسسات الإعلامية والعاملين في القطاع من أداء دورهم في نقل الرسالة الإعلامية بأسلوب يعكس قيم الإمارة ونهجها الإنساني والمعرفي.
ناقش المجلس تقرير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون الذي تناول مستجدات الدورة البرامجية الجديدة، وأداء القنوات والمنصات المختلفة التابعة لها، إضافة إلى الخطط المستقبلية الهادفة إلى تطوير البرامج، وتحسين تجربة المشاهد والمستمع والمتابع عبر المنصات الرقمية.
 وتطرق المجلس إلى الدراسة الشاملة التي قدمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة حول واقع الاتصال الحكومي في الإمارة، متضمنة أبرز التحديات والفرص.
استعرض الاجتماع تقرير مدينة الشارقة للإعلام «شمس» الذي تناول آخر مستجدات أعمالها ومشروعاتها القائمة.
وعلى هامش الاجتماع، تجول سمو نائب حاكم الشارقة في أقسام حديقة بحيص الجيولوجية التي تعتبر وجهة بيئية تعليمية تهدف إلى عرض تاريخ الأرض وتطوّر التضاريس في الإمارة. 

