حرم رئيس تركيا تشيد بدعم الإمارات للعمل البيئي المستدام

أنقرة (وام)



أشادت السيدة أمينة أردوغان، حرم فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، بجهود دولة الإمارات الداعمة للعمل البيئي المستدام، وحرصها الدائم على المشاركة إلى جانب دول العالم في المحافل الدولية كافة لمواجهة التحديات البيئية، وتحقيق التنمية المستدامة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

جاء ذلك في تصريحات لحرم الرئيس التركي خلال استقبالها وفد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، برئاسة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس، على هامش مشاركته في أعمال منتدى (صفر نفايات) الذي أقيم برعاية حرم الرئيس التركي خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري.

من جانبها، نقلت الريم الفلاسي، خلال لقائها حرم الرئيس التركي، تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وحرص سموها على مشاركة وفد المجلس بالمنتدى لاستعراض إنجازات الأطفال واليافعين في مجال الاستدامة، والاطلاع على التجارب العالمية لحماية البيئة وصون مواردها.