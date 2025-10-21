الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
باحثون يكتشفون نوعاً من الأحماض الأمينية يسبب الاكتئاب

21 أكتوبر 2025 12:40

اكتشف فريق من الباحثين من معهد أبحاث الطب الحيوي في جيرونا، وجامعة بومبيو فابرا ببرشلونة، أن نوعاً من الأحماض الأمينية يوجد في بعض الأغذية مثل"لحوم البقر والأسماك" يسبب أعراض الاكتئاب لدى البشر. 

وأكد الباحثون أن تناول وجبات غذائية غنية بالحمض الذي يسمى "البرولين" مثل الجيلاتين ولحوم البقر وبعض الأسماك يزيد احتمال الإصابة بأعراض الاكتئاب.

وفي إطار الدراسة، قام الباحثون بقياس كمية ونوعية الأحماض الأمينية التي يتناولها المتطوعون في التجربة مع إخضاعهم لاستبيان لتقييم مدى شعورهم بالاكتئاب.

وقال الطبيب فيرناديز ريال طبيب الغدد الصماء ورئيس قسم العلوم الطبية: "لقد اندهشنا من الصلة بين حمض "البرولين" وأعراض الاكتئاب لدى المتطوعين الذين شاركوا في الاستبيان".


وأضاف: أن تحليلات الدم التي أجريت للمتطوعين، أكدت الارتباط بين الاكتئاب وبين زيادة مستويات البلازما والبرولين في الدم.

وأشار الباحثون إلى أن النتائج أظهرت تأثير حمض البرولين على الحالة المزاجية للأشخاص الذين يحصلون عليه، وهي علاقة لم تكن تؤخذ في الاعتبار خلال الدراسات التي تتعلق بالاكتئاب.


جدير بالذكر أن الاكتئاب هو مرض يصيب النفس والجسم ويؤثر على طريقة التفكير والتصرف، ومن شأنه أن يؤدي إلى العديد من المشكلات؛ إذ يُعد أحد أكثر الأمراض المنتشرة في العالم، وعادة لا يستطيع الأشخاص المصابون بمرض الاكتئاب الاستمرار بممارسة حياتهم اليومية كالمعتاد، وقد يصيب الاكتئاب جميع الفئات العمرية، فهو لا يقتصر على عمر أو جنس أو عرق أو فئة محددة.

المصدر: وام
