الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أكثر من 72 ألفاً عدد المسجلين الراغبين بأداء مناسك الحج

أكثر من 72 ألفاً عدد المسجلين الراغبين بأداء مناسك الحج
21 أكتوبر 2025 14:24



كشفت الهيئةُ العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أنَّ عددَ طلباتِ الذين سجلوا في باقة الحج للموسم القادم 1447ه/2026م، عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للهيئة حتى انتهاء فترة التسجيل يوم 09/10/2025م، بلغ نحو 72 ألف طلب لأداء حج الفريضة.

وبدأت الهيئة فرز واعتماد الموافقات المبدئية لطلبات المسجلين في باقة الحج لهذا العام، ومطابقتها مع الاشتراطات المطلوبة، مؤكدةً أنَّ الاختيار سيكون وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2018م بشأن نظام الحج والعمرة، علماً بأنَّ حصة حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة لموسم الحج القادم هي 6228 حاجاً، تم تخصيصها من قِبَل الجهات المسؤولة عن شؤون الحج في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

أخبار ذات صلة
فتح التسجيل للحج رقمياً حتى 9 أكتوبر

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم التواصل مع المتقدمين الذين حصلوا على الموافقة المبدئية عبر هواتفهم المسجلة، داعيةً الذين تصلهم رسالة الموافقة إلى الالتزام بالمواعيد لاستكمال الإجراءات اللازمة، بما يضمن إصدار تصاريح الحج ضمن المدد الزمنية المعتمدة.

وأكدت الهيئة حرصها على تسهيل واستكمال جميع الإجراءات الخاصة بشؤون حجاج الدولة قبل الموسم بمدةٍ كافية، وتوفير مساحةٍ زمنيةٍ مريحةٍ تُمكِّن الحجاج والجهات المسؤولة عن الخدمات من تقديم الرؤى والمقترحات حول المتطلبات، وفق معايير عاليةٍ منضبطةٍ بالاشتراطات والاتفاقيات الموقعة.

المصدر: وام
مناسك الحج
الحج
آخر الأخبار
طفل فلسطيني يقف على حافة شارع متضرر بعد غارة إسرائيلية على مدينة طوباس بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: ضمان حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية
اليوم 02:32
أطفال فلسطينيون يتلقون حصصاً غذائية من مطبخ خيري في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: تدفق الغذاء إلى غزة أقل بكثير من المستهدف
اليوم 02:32
طفلة فلسطينية فقدت ساقها جراء القصف في مخيم بمدينة رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وزارة التعليم الفلسطينية: مقتل 20 ألف طالب منذ 7 أكتوبر
اليوم 02:32
جيه دي فانس يتحدث إلى وسائل الإعلام في إسرائيل (رويترز)
الأخبار العالمية
تفاؤل أميركي بصمود اتفاق غزة والانتقال للمرحلة التالية
اليوم 02:32
مركبات «الصليب الأحمر» خلال نقل جثامين فلسطينيين (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: إسرائيل سلّمت جثامين 15 فلسطينياً
اليوم 02:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©