الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منتجات مبتكرة من نواة التمر تجمع بين الأصالة والاستدامة في "الظفرة للتمور"

منتجات مبتكرة من نواة التمر تجمع بين الأصالة والاستدامة في "الظفرة للتمور"
21 أكتوبر 2025 14:34

يقدم ركن الحرفيات ضمن فعاليات مهرجان ومزاد الظفرة للتمور، الذي تُقام دورته الرابعة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، ويستمر حتى 26 أكتوبر، مجموعة من المنتجات المبتكرة المصنوعة من نواة التمر، في تجربة تجمع بين التراث الإماراتي الأصيل والابتكار المعاصر، وتُبرز أهمية النخلة بوصفها رمزاً للعطاء وركيزة في الحياة الاقتصادية والثقافية في دولة الإمارات. 

ويُبرز الركن نموذجاً ملهمًا في توظيف نواة التمر بطرق إبداعية في مجالات التجميل، والفن، والغذاء، حيث تحوّلت هذه المادة الطبيعية إلى منتجات تحمل بصمة تراثية وقيمة بيئية مستدامة. 

ففي الجانب التجميلي، تُستخدم نواة التمر بعد تنظيفها وتحميصها وطحنها بعناية، لصناعة مقشرات طبيعية للبشرة خالية من المواد الكيميائية وغنية بالمعادن والزيوت النباتية، تُضاف إليها الكريمات المرطبة، والروائح العطرية الطبيعية، في تجسيد متكامل يجمع بين جمال التراث واستدامة الابتكار.

أخبار ذات صلة
«ركن الحرفيات».. إبداع إماراتي يزين مهرجان الظفرة
معرض التصوير الفوتوغرافي يحتفي بالتراث

وفي الجانب الحِرفي والفني، برزت أواني الرزن كأحد أبرز الابتكارات، حيث يُجمع نوى التمر ويُحمّص ويُلوَّن بدرجات فنية متنوعة، ثم يُرتّب في أوعية الرزن ويُضاف إليها سائل شفاف لتثبيت شكلها، فتتحول إلى قطع فنية تعكس روح الإبداع والهوية الإماراتية الأصيلة.

كما يشهد الركن ابتكاراً آخر لاقى إعجاب الزوار، وهو مشروع "قهوة النوى"، التي تحضر من مسحوق نوى التمر بعد تنظيفه وتحميصه على درجة حرارة عالية وطحنه حتى يصبح ناعماً، ثم يُعبّأ في كبسولات عصرية وتُضاف إليه نكهات القهوة الحديثة، ليُقدَّم كبديل صحي خالٍ من الكافيين يجمع بين الطابع التراثي والمذاق الحديث.

ويضم الركن أيضاً مجموعة مميّزة من منتجات الكعك والبسكويت المصنوعة من طحين نوى التمر، الذي يتميز بقيمته الغذائية العالية ونكهته الفريدة حيثُ أضيفت إلى هذه المخبوزات نكهات طبيعية متنوعة مثل الهيل والقرفة والفانيليا والتمر المجروش، لتقدّم تجربة تذوّق جديدة تجمع بين الأصالة والابتكار، وتُخبز هذه المنتجات بطرق وأشكال متعددة، تُبرز تنوّع استخدامات النخلة في الصناعات الغذائية الحديثة، وتعكس مهارة الأيادي الإماراتية في تحويل مكوّنات النخلة إلى منتجات عصرية غذائية بطابع تراثي.

المصدر: وام
مهرجان ومزاد الظفرة للتمور
التمر
الاستدامة البيئية
آخر الأخبار
طفل فلسطيني يقف على حافة شارع متضرر بعد غارة إسرائيلية على مدينة طوباس بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: ضمان حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية
اليوم 02:32
أطفال فلسطينيون يتلقون حصصاً غذائية من مطبخ خيري في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: تدفق الغذاء إلى غزة أقل بكثير من المستهدف
اليوم 02:32
طفلة فلسطينية فقدت ساقها جراء القصف في مخيم بمدينة رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وزارة التعليم الفلسطينية: مقتل 20 ألف طالب منذ 7 أكتوبر
اليوم 02:32
جيه دي فانس يتحدث إلى وسائل الإعلام في إسرائيل (رويترز)
الأخبار العالمية
تفاؤل أميركي بصمود اتفاق غزة والانتقال للمرحلة التالية
اليوم 02:32
مركبات «الصليب الأحمر» خلال نقل جثامين فلسطينيين (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: إسرائيل سلّمت جثامين 15 فلسطينياً
اليوم 02:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©