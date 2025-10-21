منتجات مبتكرة من نواة التمر تجمع بين الأصالة والاستدامة في "الظفرة للتمور"

يقدم ركن الحرفيات ضمن فعاليات مهرجان ومزاد الظفرة للتمور، الذي تُقام دورته الرابعة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، ويستمر حتى 26 أكتوبر، مجموعة من المنتجات المبتكرة المصنوعة من نواة التمر، في تجربة تجمع بين التراث الإماراتي الأصيل والابتكار المعاصر، وتُبرز أهمية النخلة بوصفها رمزاً للعطاء وركيزة في الحياة الاقتصادية والثقافية في دولة الإمارات.

ويُبرز الركن نموذجاً ملهمًا في توظيف نواة التمر بطرق إبداعية في مجالات التجميل، والفن، والغذاء، حيث تحوّلت هذه المادة الطبيعية إلى منتجات تحمل بصمة تراثية وقيمة بيئية مستدامة.

ففي الجانب التجميلي، تُستخدم نواة التمر بعد تنظيفها وتحميصها وطحنها بعناية، لصناعة مقشرات طبيعية للبشرة خالية من المواد الكيميائية وغنية بالمعادن والزيوت النباتية، تُضاف إليها الكريمات المرطبة، والروائح العطرية الطبيعية، في تجسيد متكامل يجمع بين جمال التراث واستدامة الابتكار.

وفي الجانب الحِرفي والفني، برزت أواني الرزن كأحد أبرز الابتكارات، حيث يُجمع نوى التمر ويُحمّص ويُلوَّن بدرجات فنية متنوعة، ثم يُرتّب في أوعية الرزن ويُضاف إليها سائل شفاف لتثبيت شكلها، فتتحول إلى قطع فنية تعكس روح الإبداع والهوية الإماراتية الأصيلة.

كما يشهد الركن ابتكاراً آخر لاقى إعجاب الزوار، وهو مشروع "قهوة النوى"، التي تحضر من مسحوق نوى التمر بعد تنظيفه وتحميصه على درجة حرارة عالية وطحنه حتى يصبح ناعماً، ثم يُعبّأ في كبسولات عصرية وتُضاف إليه نكهات القهوة الحديثة، ليُقدَّم كبديل صحي خالٍ من الكافيين يجمع بين الطابع التراثي والمذاق الحديث.

ويضم الركن أيضاً مجموعة مميّزة من منتجات الكعك والبسكويت المصنوعة من طحين نوى التمر، الذي يتميز بقيمته الغذائية العالية ونكهته الفريدة حيثُ أضيفت إلى هذه المخبوزات نكهات طبيعية متنوعة مثل الهيل والقرفة والفانيليا والتمر المجروش، لتقدّم تجربة تذوّق جديدة تجمع بين الأصالة والابتكار، وتُخبز هذه المنتجات بطرق وأشكال متعددة، تُبرز تنوّع استخدامات النخلة في الصناعات الغذائية الحديثة، وتعكس مهارة الأيادي الإماراتية في تحويل مكوّنات النخلة إلى منتجات عصرية غذائية بطابع تراثي.