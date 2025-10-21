الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

جامعة الشارقة و"إيلي ليلي" العالمية تعززان التعاون في الصحة العامة والبحث العلمي

جامعة الشارقة و"إيلي ليلي" العالمية تعززان التعاون في الصحة العامة والبحث العلمي
21 أكتوبر 2025 16:48

بحث معهد البحوث للعلوم الطبية والصحية التابع لجامعة الشارقة، خلال لقائه اليوم، وفدًا من شركة "إيلي ليلي" العالمية المتخصصة في مجالات الصحة العامة والأبحاث الدوائية، آفاق التعاون المشترك في مجالات تعزيز الصحة والبحث العلمي والتعليم في الصحة العامة، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية الرائدة في مجالات العلوم الصحية والبحث العلمي.

حضر اللقاء، الذي عقد بمقر المعهد، الدكتور رفعت أكرم حمودي مدير معهد البحوث للعلوم الطبية والصحية بالإنابة، والدكتورة وفاء الناخي مديرة مركز التميز للصحة العامة، فيما حضره من جانب شركة "إيلي ليلي"، الدكتورة آنا كوروليفا مدير قسم الطب وصحة القلب والأيض لمنطقة الشرق الأوسط، والسيدة تانيا تانوس المدير المشارك للعلاقات العامة والشؤون العامة والقيمة والوصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتورة دايان داو المدير الإقليمي للأبحاث الواقعية والأدلة الطبية في الشركة، بجانب عدد من المسؤولين.

وناقش الجانبان سبل تطوير مبادرات مشتركة في مجال الصحة العامة خاصة في مواجهة التحديات الصحية المتزايدة المرتبطة بالأمراض غير السارية مثل السمنة والسكري، وذلك من خلال حلول قائمة على الأدلة العلمية، وأبحاث تطبيقية تواكب الأولويات الوطنية في مجال تعزيز الصحة، مؤكدين أهمية إقامة شراكات إستراتيجية طويلة المدى تسهم في دعم القدرات البحثية والتعليمية في دولة الإمارات، وتعزز دور جامعة الشارقة كمؤسسة بحثية رائدة في المنطقة، وتسهم بفعالية في صياغة سياسات الصحة العامة وتحسين جودة الحياة في المجتمع الإماراتي.

المصدر: وام
شركة "إيلي ليلي"
جامعة الشارقة
