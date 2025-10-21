الأسبوع العالمي للغذاء.. اتفاقية لدعم الابتكار في التغذية المستدامة

أعلنت مجموعة مزارع العين، وشركة مشاريع جامعة خليفة، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية ضمن معرض أبوظبي الدولي للأغذية المقام ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي. ويعزّز الاتفاق الثنائي البحث والتطوير والابتكار والممارسات المستدامة في قطاع الأغذية في دولة الإمارات، ويدعم ريادة الدولة في الأمن الغذائي ونمو الصناعات القائمة على العلم، كما يمكّن المواهب، عبر إتاحة المرافق والتجارب العملية أمام الطلبة وتوفير مسارات جديدة لتوسيع نطاق الأفكار البحثية الواعدة. وتضم مجموعة مزارع العين تحت مظلّتها خمس علامات غذائية موثوقة في الدولة، هي مزارع العين، ومزرعة مرموم للألبان، ودواجن العجبان، ومزرعة الجزيرة للدواجن (البيض الذهبي)، والمزارع العربية صحّة، وتقوم بدور ريادي في توفير أغذية محلية عالية الجودة. وقالت سعادة أمل ناصر الجابري، الرئيسة التنفيذية لشركة مشاريع جامعة خليفة، إن الشراكة مع مجموعة مزارع العين تعكس التزام الشركة بتحويل أبحاث جامعة خليفة إلى حلول عملية ومنتجات مؤثرة وملموسة من خلال تعاون أكبر مع الصناعة. وأضافت أن شركة مشاريع جامعة خليفة تؤسّس لنموذج جديد للشراكة بين الجامعة وقطاع الأعمال، بما يسرع تسويق الابتكارات، ويدعم أولويات دولة الإمارات على مستوى الأمن الغذائي، ويُمكّن الطلاب والباحثين في الجامعة من تقديم حلول مستدامة وجاهزة للسوق تدعم الاقتصاد المعرفي في الدولة. من جانبه قال حسان صافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مزارع العين، إن الجمع بين الخبرات البحثية العالمية لجامعة خليفة، والإمكانات التشغيلية للمجموعة، سيسهم في إيجاد حلول نوعية تدعم الرؤية المشتركة للجانبين في تطوير نظام غذائي مستدام وآمن وقائم على الابتكار. وأضاف أن من أهم ركائز هذه الشراكة التعاون في بحوث حليب النوق، الذي يعد إرثاً في دولة الإمارات، ويعرف بغناه بالبروتين وفوائده الصحية الاستثنائية، إذ يهدف الجانبان إلى إطلاق أبحاث متطورة في هذا المجال الحيوي وغيره، إلى جانب تعزيز المرونة الغذائية والحد من هدر مخلّفات الطعام وترسيخ التميّز الإماراتي في هذا القطاع عالمياً. ويسهم التعاون بين الجانبين في إحداث تحوّل في الابتكار في مجال الغذاء على مستوى المنطقة من خلال ثلاثة محاور أساسية تشمل تحقيق نقلة نوعية في تسويق حليب النوق، وتطوير علف الدواجن المستدام، بالإضافة إلى المواهب والعلوم والحلول العملية.