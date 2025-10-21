الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

21 أكتوبر 2025 17:51

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 13:19 والمد الثاني عند الساعة 02:02 والجزر الأول عند 19:49 والجزر الثاني عند الساعة 07:16، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 09:20 والمد الثاني عند الساعة 22:55 والجزر الأول عند الساعة 15:59 والجزر الثاني عند الساعة 04:29.

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
