حميد بن راشد: سعادة ورفاه الأسرة الإماراتية أولوية وطنية

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، أنّ دولة الإمارات، منذ قيامها، أولت الأسرة مكانة محورية باعتبارها اللبنة الأولى في بناء مجتمع مترابط وقوي، يسهم في نهضة الوطن ويحفظ مكتسباته.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في الديوان الأميري، معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان، إنّ تحقيق سعادة الأسرة الإماراتية أولوية وطنية، تبدأ من خلال غرس القيم الأسرية في المراحل العمرية المبكرة، لتنشئة أجيال واعية تتحمل مسؤوليتها تجاه مجتمعها ووطنها، معتزةً بهويتها، ومتمسكة بالقيم والأخلاق النبيلة.

وأشار سموه، إلى أنّ الاهتمام بالأسرة نهج راسخ أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتسير دولة الإمارات اليوم على خطاه بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عبر سياسات تعزّز استقرار الأسرة ورفاهها.

واطّلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على استراتيجية وخطط الوزارة في السنوات المقبلة، والهادفة إلى ترسيخ مكانة الأسرة الإماراتية محوراً للتنمية المستدامة، وتعزيز نموها وتماسكها الاجتماعي.

وأثنى سموه على جهود الوزارة في إعداد وتنفيذ مبادرات تمكّن الأسرة الإماراتية وتنهض بها، مشيداً برؤية الوزارة المتكاملة التي تواكب توجهات الدولة في بناء مجتمع سعيد ومستقر، قادر على تحقيق الطموحات الوطنية المنشودة.

حضر اللقاء، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية.

من جانبها، أعربت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو حاكم عجمان، مثمّنة دعمه المستمر للأسرة الإماراتية، وحرصه الدائم على تعزيز استقرارها ورفاهها، مؤكدة أنّ كلمات سموه وتوجيهاته السديدة تُعد حافزاً لمواصلة العمل على خدمة الأسرة وتلبية احتياجاتها.

وقالت معاليها إن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعتزم الوزارة القيام بها في جميع إمارات الدولة، في إطار جهودها لعرض استراتيجية الوزارة 2025-2027، والاستنارة برؤى وتوجيهات أصحاب السمو الحكام، بما يسهم في مواءمة البرامج والمبادرات مع متطلبات كل إمارة، ويعزز العمل المشترك نحو بناء مجتمع متماسك، تتضافر فيه الجهود لحماية الأسرة الإماراتية، وترسيخ مكانتها كمكوّن رئيس في المسيرة الوطنية الشاملة.

وأضافت معاليها أن استراتيجية الوزارة تجسّد رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان، باعتباره الثروة الحقيقية للوطن، وأساس نهضته وتقدمه، كما تهدف إلى ترسيخ مكانة الأسرة الإماراتية كمحور فاعل في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال منظومة متكاملة من السياسات والبرامج النوعية التي تعزّز التماسك الأسري، وتدعم التوازن بين متطلبات الحياة المهنية والأسرية، ما يسهم في بناء أجيال قادرة على تحقيق الطموحات الوطنية المنشودة.