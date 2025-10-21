شرطة الشارقة تسقط أكثر من 7 آلاف مخالفة مرورية ضمن قرار المجلس التنفيذي

تواصل القيادة العامة لشرطة الشارقة، في إطار حرص حكومة الشارقة على تفعيل القرارات الداعمة للاستقرار المجتمعي، تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بشأن إسقاط المخالفات المرورية والذي ينص على إسقاط المخالفات التي مضى عليها أكثر من 10 سنوات.

وبلغ عدد المستفيدين من القرار حتى الآن 284 شخصاً، وأسقطت أكثر من 7 آلاف مخالفة مرورية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة في القرار والذي ينص أيضاً على استيفاء رسم قدره 1.000 درهم مقابل طلب الإسقاط مع إعفاء بعض الحالات الإنسانية والخاصة، مثل: وفاة مالك المركبة أو مغادرته الدولة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متواصلة أو المركبات المتروكة التي يتعذر الوصول إلى مالكها، ويمكن لمن تنطبق عليهم الشروط الاستفادة من القرار عبر زيارة مراكز خدمات المرور والترخيص.

وتناشد القيادة العامة لشرطة الشارقة الجمهور الكريم الالتزام بقوانين السير، وتجنب ارتكاب المخالفات المرورية، حفاظاً على السلامة العامة، وتعزيزاً للانضباط المروري، كما تذكر بقرار المجلس التنفيذي بشأن تنظيم نسب الإعفاء من المخالفات، إذ يمنح القرار خصماً بنسبة 35% عند السداد خلال 60 يوماً من تاريخ المخالفة، ويشمل: الغرامة المالية ومدة الحجز وبدل حجز المركبة، كما يمنح خصماً بنسبة 25% بعد مرور 60 يوماً وقبل انقضاء سنة من تاريخ المخالفة ويشمل الغرامة المالية فقط.

وتدعو شرطة الشارقة إلى الاستفادة من هذه التسهيلات دعماً للالتزام، وتعزيزاً للسلامة المرورية، وترسيخ ثقة المجتمع بمنظومة العمل الشرطي والمروري في الإمارة.