الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة الشارقة تسقط أكثر من 7 آلاف مخالفة مرورية ضمن قرار المجلس التنفيذي

شرطة الشارقة تسقط أكثر من 7 آلاف مخالفة مرورية ضمن قرار المجلس التنفيذي
21 أكتوبر 2025 19:48

تواصل القيادة العامة لشرطة الشارقة، في إطار حرص حكومة الشارقة على تفعيل القرارات الداعمة للاستقرار المجتمعي، تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بشأن إسقاط المخالفات المرورية والذي ينص على إسقاط المخالفات التي مضى عليها أكثر من 10 سنوات.
وبلغ عدد المستفيدين من القرار حتى الآن 284 شخصاً، وأسقطت أكثر من 7 آلاف مخالفة مرورية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة في القرار والذي ينص أيضاً على استيفاء رسم قدره 1.000 درهم مقابل طلب الإسقاط مع إعفاء بعض الحالات الإنسانية والخاصة، مثل: وفاة مالك المركبة أو مغادرته الدولة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متواصلة أو المركبات المتروكة التي يتعذر الوصول إلى مالكها، ويمكن لمن تنطبق عليهم الشروط الاستفادة من القرار عبر زيارة مراكز خدمات المرور والترخيص.
وتناشد القيادة العامة لشرطة الشارقة الجمهور الكريم الالتزام بقوانين السير، وتجنب ارتكاب المخالفات المرورية، حفاظاً على السلامة العامة، وتعزيزاً للانضباط المروري، كما تذكر بقرار المجلس التنفيذي بشأن تنظيم نسب الإعفاء من المخالفات، إذ يمنح القرار خصماً بنسبة 35% عند السداد خلال 60 يوماً من تاريخ المخالفة، ويشمل: الغرامة المالية ومدة الحجز وبدل حجز المركبة، كما يمنح خصماً بنسبة 25% بعد مرور 60 يوماً وقبل انقضاء سنة من تاريخ المخالفة ويشمل الغرامة المالية فقط.
وتدعو شرطة الشارقة إلى الاستفادة من هذه التسهيلات دعماً للالتزام، وتعزيزاً للسلامة المرورية، وترسيخ ثقة المجتمع بمنظومة العمل الشرطي والمروري في الإمارة.

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تطلع وفداً من شرطة الشارقة على «المراقبة الإلكترونية»
التعامل مع حريق منزل بخورفكان نتج عن تسرب غازي
المصدر: وام
شرطة الشارقة
آخر الأخبار
طفل فلسطيني يقف على حافة شارع متضرر بعد غارة إسرائيلية على مدينة طوباس بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: ضمان حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية
اليوم 02:32
أطفال فلسطينيون يتلقون حصصاً غذائية من مطبخ خيري في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: تدفق الغذاء إلى غزة أقل بكثير من المستهدف
اليوم 02:32
طفلة فلسطينية فقدت ساقها جراء القصف في مخيم بمدينة رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وزارة التعليم الفلسطينية: مقتل 20 ألف طالب منذ 7 أكتوبر
اليوم 02:32
جيه دي فانس يتحدث إلى وسائل الإعلام في إسرائيل (رويترز)
الأخبار العالمية
تفاؤل أميركي بصمود اتفاق غزة والانتقال للمرحلة التالية
اليوم 02:32
مركبات «الصليب الأحمر» خلال نقل جثامين فلسطينيين (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: إسرائيل سلّمت جثامين 15 فلسطينياً
اليوم 02:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©