علوم الدار

5 موظفين افتراضيين يعملون دون توقف في شرطة دبي

5 موظفين افتراضيين يعملون دون توقف في شرطة دبي
21 أكتوبر 2025 23:24

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي نجاح منظومة «الموظفين الافتراضيين» التي تبنتها منذ سبع سنوات والتي تعد خطوة رائدة في مجال التحول الرقمي والابتكار المؤسسي.
وتضم هذه المنظومة حالياً 5 موظفين افتراضيين يعملون دون توقف على مدار الساعة ويؤدون مهام إدارية داخلية متعددة عبر منصات ذكية، مما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي، ويؤكد التزام شرطة دبي بتطبيق الحلول التقنية المتقدمة.
وكانت شرطة دبي قد بدأت توظيف أول موظف افتراضي مطلع عام 2019 ضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي وترسيخ الابتكار، ما يعكس التزامها بالاستثمار في أحدث الحلول التقنية لتحقيق رؤيتها عاصمة رقمية عالمية.
وقال سعادة اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، إن هذه الخطوة تعيد صياغة مفهوم العمل الشرطي الحديث، وتقلل الاعتماد على الإجراءات اليدوية مما يرفع من جودة الخدمات، ويقلل الأخطاء.
ولفت الرزوقي إلى أن الموظفين الافتراضيين يعتمدون على برمجيات ذكية تؤدي مهاما روتينية، مثل إدخال البيانات ومعالجة الطلبات ومراجعة الأنظمة بدقة وسرعة على مدار اليوم.
من جهتها، أوضحت حصة البلوشي، مديرة إدارة التطبيقات الذكية في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، أن الموظفين الافتراضيين يغطون مهام في 8 إدارات رئيسية منها الإدارة العامة للمالية، والإدارة العامة للموارد البشرية، والإدارة العامة لأمن المطارات، والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، مؤكدة أن المشروع يعزز ريادة شرطة دبي في تبني الحلول الذكية لخدمة المجتمع، وتحسين جودة الحياة.

