علوم الدار

وفد بيلاروسي يستلهم تجارب حكومة الإمارات في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

خلال الاجتماع مع وفد بيلاروسيا (وام)
22 أكتوبر 2025 02:30

دبي (وام)

زار وفد حكومي من جمهورية بيلاروسيا، دولة الإمارات للتعرف على أفضل التجارب ونماذج العمل، التي طورتها حكومة دولة الإمارات، ضمن مبادرات مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، لتعزيز الشراكات المعرفية مع الحكومات حول العالم، وفي إطار التعاون الحكومي بين البلدين الصديقين.
وهدفت الزيارة إلى التعرف على أفضل الممارسات والحلول المبتكرة والمشاريع والبرامج التي طورتها حكومة الإمارات في مختلف مجالات العمل، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية في مجال تطوير العمل الحكومي، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، واعتماد حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.
ضم وفد حكومة جمهورية بيلاروسيا، يوليا شابكينا، نائبة وزير الاتصالات والمعلومات، وسيرجي رودنيف، النائب الأول للمدير العام ورئيس إدارة حماية المعلومات في مركز التحليل والمعلومات برئاسة الجمهورية، وأندري فيليبوفيتش، رئيس إدارة حماية المعلومات في مركز التحليل والمعلومات، وسيارهي بيليكوف، نائب مدير مركز التطوير الرقمي، وناتاليا كوشينا، نائبة مدير وكالة التحول الرقمي، وماريا كالانتاي، مستشارة أولى، وناتاليا كوبيتاينكو، رئيسة إدارة تكنولوجيا المعلومات في لجنة الجمارك الحكومية.
وشملت زيارة الوفد سلسلة اجتماعات وجولات ميدانية، تم خلالها بحث فرص توسيع التعاون في مجالات التحول الرقمي، وتطوير القدرات في التعليم المستقبلي والمهارات الرقمية، وتعزيز الأداء والخدمات الحكومية.
كما بحث الجانبان إمكانات التعاون في مجالات الابتكار، والتشريعات الرقمية، وتبسيط الإجراءات الحكومية.
وتضمن برنامج الزيارة جولات معرفية إلى عدد من الجهات الحكومية والخاصة الرائدة في الدولة، شملت المسرعات الحكومية وأكاديمية 42 أبوظبي، حيث اطلع الوفد على النماذج المبتكرة التي تطبقها الإمارات في منظومة العمل الحكومي، والتقى خبراء إماراتيين متخصصين في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوكمة الرقمية.
وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود حكومة الإمارات لتعزيز التعاون في مجالات تطوير العمل الحكومي وتبادل الخبرات المعرفية، ودعم مسيرة التحول الرقمي بما يسهم في بناء حكومات أكثر كفاءة وابتكاراً.

