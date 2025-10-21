«المتابعة والتحكم» يُدخل أنظمة ذكية على «عين الصقر»

سامي عبد الرؤوف (دبي)



أعلن مركز المتابعة والتحكم إدخال أنظمة جديدة معززة بالذكاء الاصطناعي، على منظومة «عين الصقر»، بهدف الاستفادة القصوى من التكنولوجيا والمراقبة المرئية، لرفع مستوى الوصول إلى مجتمع أكثر أماناً وتسهيل إدارة المدن.

كما أعلن المركز إطلاق سيارة متنقلة مزودة بأحدث التقنيات لتعمل مركز تحكم مصغراً، مزودة بنظام متكامل لإطلاق واستقبال طائرة من دون طيار التي تدعم المراقبة والمسح المرن للمناطق الصعبة والنائية.

وقالت هدى خميس الغافري، المتحدث باسم مركز المتابعة والتحكم، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، على هامش مشاركة المركز مؤخراً في معرض جيتكس للتقنية 2025 بدبي: «إن دولة الإمارات تؤكد التزامها الراسخ بريادة المستقبل عبر وضع الابتكار والذكاء الاصطناعي في صدارة أولوياتها الوطنية».

وأضافت: «يشكل هذا التوجه محوراً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تسعى الدولة باستمرار لدمج التقنيات المتقدمة في بنيتها التحتية لرفع الكفاءة، وتعزيز الأمن والسلامة العامة».

وأشارت إلى أن النجاح في تبني الذكاء الاصطناعين يعد معياراً للتميز في دولة الإمارات، حيث يتم توظيف هذه التقنيات لابتكار حلول عملية بمستويات عالية من الكفاءة والتميز، ويمثل هذا التوجه الريادي مثالاً عملياً، تتبلور ملامحه بوضوح في منظومة «عين الصقر».

وأوضحت أن منظومة «عين الصقر» هي نظام متكامل وذكي ورائد، تتم إدارته من خلال مركز المتابعة والتحكم، وتعد بمثابة الركيزة الأساسية لرفع مستويات الأمن والكفاءة التشغيلية في القطاعات الحيوية كافة.

وقالت: يمتد نطاق عمل المنظومة ليغطي مساحات جغرافية واسعة من الطرق العامة، والعديد من القطاعات الحيوية، ومنها على سبيل المثال المرافق والمنشآت الحيوية، ومركبات النقل العام.

وبينت الغافري، أن منظومة «عين الصقر» تساهم في تحقيق مجموعة واسعة من الأهداف التشغيلية والخدمية، أبرزها: تحليل حركة المركبات ورصد سلوكيات القيادة الخطرة والحوادث بشكل فوري، وتوفير بيانات حية ودقيقة عن حركة السير لدعم اتخاذ القرارات، وتعزيز أمن الطرق والسلامة العامة بفاعلية عالية.



كاميرا مراقبة

قالت الغافري: «كما أنها مزودة بكاميرات مراقبة علوية قابلة للرفع لتوفير تغطية شاملة للمنطقة المحيطة، وتعمل بمصادر طاقة مستقلة لضمان استمرارية التشغيل، ولتوسيع نطاق المراقبة، تم تزويد السيارة بنظام متكامل لإطلاق واستقبال طائرة من دون طيار التي تدعم المراقبة والمسح المرن للمناطق الصعبة والنائية».

وأكدت أن هذا الابتكار يعكس التطور الفريد، ويسمح بتوسيع نطاق التغطية، ويوفر دعماً سريعاً وفعالاً لإدارة وتنظيم الفعاليات والأحداث الكبيرة.